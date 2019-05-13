Юлия Нестеренко в Бресте: Мне бы очень хотелось, чтобы именно в детских сердцах «Пламя мира» зажгло веру в себя

Новости Беларуси. Огонь вторых Европейских игр доставили в Беларусь. Первым в нашей стране эстафету «Пламени мира» принял Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эскорт с факелом благополучно пересек польско-белорусскую границу. До этого главный символ мультиспортивного форума увидели жители семи стран – Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии и Польши. С этого дня маршрут будет пролегать только по нашей стране, и до финиша на стадионе «Динамо» в Минске охватит все шесть регионов. В эстафете задействуют 450 человек.

Первый этап по Брестской области доверили олимпийской чемпионке Юлии Нестеренко. С факелом в руках «белая молния» пробежала по территории легендарной Брестской крепости. После этого «Пламя мира» пронесли по центральным улицам города.

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка в беге на 100 метров:

Я очень рада всех видеть. Рада видеть особенно столько молодежи, детей. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня именно в детских сердцах этот огонь зажег веру в себя, в свои силы, вселил надежду, чтобы они не боялись мечтать.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Огромное событие – «Пламя мира» пересекло государственную границу нашей страны, и мы его здесь приняли в Бресте для того, чтобы оно на протяжении 50 дней шествовало по 60 населенным пунктам нашей страны. Эта торжественная церемония зажжения огня свидетельствует о том, что наша страна готова к проведению вторых Европейских игр.