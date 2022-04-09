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Юлия Готовко завершила выступление на теннисном турнире в Португалии

09 апреля 2022 16:13
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Белоруска Юлия Готовко завершила свое участие в теннисном турнире в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче за выход в финал она уступила спортсменке из Болгарии Виктории Томовой, 107-й в топе.

Юлия Готовко завершила выступление на теннисном турнире в Португалии-1

Землячка, занимающая 225-ю позицию в мировом рейтинге, удачно стартовала, выиграв первый сет на тай-брейке. Однако в последующих партиях более именитая соперница не оставила нашей девушке шансов, обыграв ее на классе. Как итог, досадное поражение белоруски со счетом: 7:5, 1:6, 1:6.

# Теннис # Юлия Готовко # Виктория Томова # Фотофакт

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