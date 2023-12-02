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Юлия Готовко не смогла выйти в финал теннисного турнира в Трнаве

02 декабря 2023 16:10
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Юлия Готовко не смогла пробиться в финал теннисного турнира в словацкой Трнаве. Соперницей белоруски в полуфинале была представительница Австралии Арина Родионова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Готовко не смогла выйти в финал теннисного турнира в Трнаве-1

Первый сет Юлия выиграла 6:3. Во второй партии уступила 0:6. В решающем сете претендентки на выход в финал добрались до тайбрейка, на котором Юлия Готовко проиграла 10:12.

# Теннис # Юлия Готовко # Фотофакт

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