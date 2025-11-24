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Ярослав Брызгалов забросил шестую шайбу в сезоне Западной хоккейной лиги

24 ноября 2025 18:19
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Громко заявляет о себе за океаном и подрастающее поколение белорусских игроков. Ярослав Брызгалов забросил шестую шайбу в регулярном чемпионате юниорской Западной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ярослав Брызгалов, выступающий за «Медисин Хэт Тайгерс», отметился заброшенной шайбой в поединке против «Калгари Хитмен». Он отличился в конце второго периода, сравняв цифры на табло. Также нападающий исполнил три броска в створ и завершил встречу с показателем полезности +1, а его команда праздновала победу в овертайме – 3:2. В сезоне Брызгалов набрал 17 очков. Он шестой бомбардир дружины.

# Хоккей

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