Ярослав Брызгалов забросил шестую шайбу в сезоне Западной хоккейной лиги

Громко заявляет о себе за океаном и подрастающее поколение белорусских игроков. Ярослав Брызгалов забросил шестую шайбу в регулярном чемпионате юниорской Западной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ярослав Брызгалов, выступающий за «Медисин Хэт Тайгерс», отметился заброшенной шайбой в поединке против «Калгари Хитмен». Он отличился в конце второго периода, сравняв цифры на табло. Также нападающий исполнил три броска в створ и завершил встречу с показателем полезности +1, а его команда праздновала победу в овертайме – 3:2. В сезоне Брызгалов набрал 17 очков. Он шестой бомбардир дружины.