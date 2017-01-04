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Яркие номера и спецэффекты: церемония открытия Рождественского хоккейного турнира будет зрелищной

04 января 2017 06:21
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Новости Беларуси. Торжественная церемония открытия традиционных рождественских стартов в «Чижовка-Арене» состоится 4 января в 17.30. Готовятся к соревнованиям не только спортсмены. Организаторы шоу также во всеоружии.

Яркие номера и безупречная слаженность. Участие в масштабном перфомансе принимают несколько сотен человек. Это юные хоккеисты, воспитанники школ фигурного катания и, конечно, артисты.

Сама церемония продлится стандартные 20 минут, однако, как обещают организаторы, каждая минута шоу будет невероятно захватывающей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алексей Задков, главный режиссер церемонии открытия и закрытия ХІІІ Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь:
Постарались сделать красивую, яркую, праздничную церемонию. Конечно же, посвящена она Новому году, Рождеству. Очень много красивых рождественских песен. Большое количество участников задействовано, спецэффектов, поэтому, я думаю, что удивим и зрителей, и гостей нашей страны, как всегда.

# Алексей Задков # Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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