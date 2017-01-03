Время спортивных традиций: Минск готовится принять XIII Международный рождественский турнир по хоккею

Новости Беларуси. Беларусь вновь в центре значимого спортивного события. Уже 4 января в Минске стартует XIII Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента страны. Борьбу за главный трофей будут вести восемь команд. Впервые на лед выйдет сборная Балкан. Она объединяет представителей сразу 8 государств. Таким образом, нынешние состязания станут самыми масштабными по числу стран-участниц.

Беларусь представит команда главы государства. Хоккеисты уже во всю готовятся к турниру, делятся впечатлениями и ожиданиями.

Среди пассажиров минского аэропорта легко отличить участников турнира. Крепкие плечистые парни и сумки с явным перевесом. Хоккеисты 3 января практически на каждом международном рейсе. Недаром рождественский турнир негласно называют мини-чемпионатом мира.

Мартин Штрабак, защитник команды Словакии:

Инфраструктура, все на этом турнире на очень высоком уровне. Я бы сказал, как на обычном чемпионате мира.

И если для словаков Рождество в Беларуси уже традиция, для южных славян – дебют. Сборная Балкан впервые выйдет на лед турнира. В составе аж 8 стран: Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Словения, Турция и Хорватия. Впрочем, сыграться обещают успеть, ведь это уникальный шанс для хоккейных звезд Балканского полуострова сыграть на таком уровне.

Участник Рождественского турнира по хоккею:

Для нас это большая честь приехать и играть с очень хорошими хоккейными странами, как Беларусь, Россия, Финляндия.

У прошлогодних триумфаторов Рождественского турнира на этот раз в команде немало представителей Беларуси.

Участник Рождественского турнира по хоккею:

За «Гродно» мы играли, когда в этом городе только зарождался хоккей, были первопроходцами. Настроение прекрасное, прилетели с новогодним настроением.

С хоккеистами прилетели и домашние. Рождество ведь праздник семейный. Да и повод познакомиться с Минском есть.

Болельщица:

Будем болеть, переживать, держать кулачки. Посмотрим зоопарк. Говорят, хороший у вас.

Свою культурную программу планируют и швейцарские хоккеисты.

Томас Грига, нападающий команды Швейцарии:

Что я думаю о том, что Беларусь часто называют маленькой Швейцарией? Я не могу сравнивать, потому что мы только приехали. Но думаю, что это так.

Тем временем в гостинице будто на ледовой арене дружины сменяли друг друга.

Первыми и, кстати, еще вчера вечером прибыли хоккеисты из Германии. Так что пока соперники только выгружают амуницию, немецкие игроки уже думают, чем заполнить чемодан по дороге домой.

Сувениры, конечно, хорошо, но главный подарок – это эмоции.

Михаэль Брессак, защитник команды Германии:

Я здесь в третий раз. Всегда приезжаю с удовольствием. На мой взгляд, Минск из года в год становится прекраснее. Очень современный город, который меняется только в лучшую сторону. Чистота вокруг, вкусная еда, хорошие люди.

А вот команда-дебютант едва ли не сразу отмечается в Минске селфи. Все-таки здесь многие впервые.

Юре Внук, нападающий команды Балкан:

Я очень счастлив быть здесь. Уже не могу дождаться стартов матчей. Я знаю, что Беларусь – хоккейная держава. У вас много прекрасных игроков, и я рад, что у меня есть возможность сыграть с ними.

А вот спортсменам из жарких Эмиратов пришлось утеплиться. Вязаные шапки, а в довесок к хоккейной амуниции – зимняя экипировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саид Аль-Нуаими, нападающий команды Объединенных Арабских Эмиратов:

В Беларуси я в третий раз, поэтому ваша погода для меня уже не сюрприз. Она мне даже нравится. Конечно, она значительно отличается от погоды в Эмиратах – у нас жарко в это время года. Поэтому мы взяли очень много теплых вещей.

Участие в Рождественском команда ОАЭ принимает уже в третий раз. Сегодня хоккей – общее хобби, которое связывает страны.

Файсал Аль-Суваиди, защитник команды Объединенных Арабских Эмиратов:

Нам больше всего запомнилась игра с Президентом Беларуси. Это большая честь играть с ним. Я считаю, что подобные мероприятия помогают укрепить дружбу между нашими странами. Эти отношения постоянно развиваются. Свежий пример – отмена виз. В этом году мы приехали в Беларусь уже без визы.

А в эти минуты на льду «Чижовка-Арены», где пройдут все матчи, уже разминаются хозяева турнира. Как говорится, дома и лед помогает.

Игрок команды Беларуси:

Быстрее бы уже начался этот турнир, быстрее показать, на что мы способны.

Церемония открытия уже 4 января. Организаторы обещают фееричное ледовое шоу. А этим юным звездочкам уже не терпится встретиться на льду с легендами хоккея.