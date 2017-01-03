Рождественский хоккейный турнир: кого белорусские спортсмены считают фаворитами

Новости Беларуси. Хоккейная жизнь в январе традиционно включает в себя и еще одно знаковое событие – Международный любительский турнир на приз Президента Республики Беларусь. Рождественский Кубок пройдет в Минске уже в 13-й раз. Старт состязаниям будет дан 4 января.

Пока же организаторы добавляют последние штрихи в предстоящий хоккейный праздник, а участники проводят заключительные тренировки.

Белорусская команда, разумеется, главный фаворит. За всю историю рождественского турнира завоевать Кубок кроме хозяев удавалось лишь россиянам. Последний раз они увозили трофей к себе в 2015 году, однако в прошлом январе белорусские хоккеисты вернули приз на родину. Не намерены отдавать его в чужие руки и теперь.

Алексей Баранов, игрок команды Беларуси:

Сборная России из года в год всегда пытается привезти хорошую команду, в которой люди играли на высоком уровне. Поэтому я считаю, что команда России будет одним из фаворитов этого турнира. Готовились мы весь сезон к этому турниру.

Восьмерка команд на первом этапе разделена на две группы. В квартете с белорусами выступят сборные Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и составная сборная Балканских государств. Лучшие команды из каждой четверки 7 января сразятся в финальном матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».