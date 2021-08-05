«Я вас всех люблю, спасибо огромное». Первые слова Ирины Курочкиной после завоевания серебра Олимпиады

Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа спортсменка вышла в финал. И эта неопределенность просто подогревала интерес болельщиков. Но в упорном поединке сильнее оказалась соперница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио

О своей победе она говорит со слезами на глазах, в руках олимпийское серебро и желание разделить эти минуты с самыми близкими людьми.