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«Я вас всех люблю, спасибо огромное». Первые слова Ирины Курочкиной после завоевания серебра Олимпиады

05 августа 2021 17:27
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Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа спортсменка вышла в финал. И эта неопределенность просто подогревала интерес болельщиков. Но в упорном поединке сильнее оказалась соперница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио

О своей победе она говорит со слезами на глазах, в руках олимпийское серебро и желание разделить эти минуты с самыми близкими людьми.

«Я вас всех люблю, спасибо огромное». Первые слова Ирины Курочкиной после завоевания серебра Олимпиады-1

Пока, люблю. Все, потом наберу, пока.

Миллионы белорусов в минуты ее состязания примкнули к экранам телевизоров. И там, на ковре, в такт каждому движению спортсменки стучали сердца миллионов белорусских болельщиков. Такая мощная поддержка долетела до Токио и была ощутима, призналась Ирина.

«Я вас всех люблю, спасибо огромное». Первые слова Ирины Курочкиной после завоевания серебра Олимпиады-4

Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр в Токио – 2020:
Хочу сказать огромное спасибо, поддержка чувствовалась, вы супер. Сегодня у нас серебро. Я рада и благодарю каждого, кто внес в это серебро свой дух, энергию. Я вас всех люблю, спасибо огромное!

# Олимпиада 2020 # Ирина Курочкина # Фотофакт

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