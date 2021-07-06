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Пятиборец Максим Марук о выступлении на юниорском ЧЕ: «Пришли побеждать и шли намеренно по головам»

06 июля 2021 19:31
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по пятиборью удачно выступила на чемпионате Европы в Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екатерина Сукора после ЧЕ по пятиборью: «Личную медаль немного недоработала»

Пятиборец Максим Марук о выступлении на юниорском ЧЕ: «Пришли побеждать и шли намеренно по головам»-1

У нашей команды полная коллекция наград: золото в мужской эстафете, серебро в миксте и бронза в командном первенстве. Утром 6 июля триумфаторы вернулись в Минск

Пятиборец Максим Марук о выступлении на юниорском ЧЕ: «Пришли побеждать и шли намеренно по головам»-3

Максим Марук, чемпион Европы по современному пятиборью в мужской эстафете:
Выполнили свою работу на 100 % – не на 90, а на 100. И все было четко, все получилось, все как хотели именно в плане результатов и психологического какого-то состояния. То есть пришли побеждать и шли намеренно по головам, и по-другому никак. Впереди чемпионат мира, рассчитываем также на золото и будем бороться в личном первенстве, побеждать и там, и там – везде.

Пятиборец Максим Марук о выступлении на юниорском ЧЕ: «Пришли побеждать и шли намеренно по головам»-5

Елена Нырцова, старший тренер сборных команд по современному пятиборью:
Это наш самый ближайший резерв. Поскольку это юниорский возраст, это уже то, что уже подпирает взрослых. У нас два человека из этого состава уже в национальной команде: это Сукора Екатерина и Этина Екатерина, поэтому это наш золотой запас. Мы держим на карандаше на ближайшую Олимпиаду, которая будет следующая, в Париже. Это те, на кого мы будем уже рассчитывать.

Составом, идентичным европейскому первенству, наши пятиборцы выступят на чемпионате мира в Египте. Он стартует 11 июля.

# Спортивные соревнования # Максим Марук # Елена Нырцова # Екатерина Сукора # Екатерина Этина # Фотофакт

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