«Я сделала невероятное». Анастасия Прокопенко вернулась в Беларусь после победы на ЧМ по современному пятиборью

Новости Беларуси. После удачного выступления на Чемпионате мира по современному пятиборью в Мексике наша команда вернулась с двумя золотыми медалями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. После удачного выступления на Чемпионате мира по современному пятиборью в Мексике наша команда вернулась с двумя золотыми медалями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:
Я сама, наверное, до сих пор не верю, потому что я выбегала с позиции не лучшей. У меня была минута отставания от первого номера. Я понимала, что реально достать только до тройки – максимум, что я могла. Но настолько настроилась, настолько вычеркнула всех соперников. Сама не верю, я сделала невероятное. Я бежала и стреляла и не замечала просто никого.
Стартовав с 12-го места в индивидуальном зачете, белоруска обошла всех соперников. Приятным бонусом для спортсменки стало вручение бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года.