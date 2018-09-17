Прямой эфир

«Я сделала невероятное». Анастасия Прокопенко вернулась в Беларусь после победы на ЧМ по современному пятиборью

17 сентября 2018 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После удачного выступления на Чемпионате мира по современному пятиборью в Мексике наша команда вернулась с двумя золотыми медалями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я сделала невероятное». Анастасия Прокопенко вернулась в Беларусь после победы на ЧМ по современному пятиборью-1

«Я сделала невероятное». Анастасия Прокопенко вернулась в Беларусь после победы на ЧМ по современному пятиборью-3

Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:
Я сама, наверное, до сих пор не верю, потому что я выбегала с позиции не лучшей. У меня была минута отставания от первого номера. Я понимала, что реально достать только до тройки – максимум, что я могла. Но настолько настроилась, настолько вычеркнула всех соперников. Сама не верю, я сделала невероятное. Я бежала и стреляла и не замечала просто никого.

«Я сделала невероятное». Анастасия Прокопенко вернулась в Беларусь после победы на ЧМ по современному пятиборью-6

Стартовав с 12-го места в индивидуальном зачете, белоруска обошла всех соперников. Приятным бонусом для спортсменки стало вручение бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года.

«Я сделала невероятное». Анастасия Прокопенко вернулась в Беларусь после победы на ЧМ по современному пятиборью-9

# Спортивные соревнования # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Саснович проиграла в первом круге теннисного турнира в Токио, уступив россиянке Павлюченковой
17 сентября 2018 18:31

Саснович проиграла в первом круге теннисного турнира в Токио, уступив россиянке Павлюченковой

«Футбол рождается здесь». Как турнир «Кожаный мяч» даёт старт в большой спорт мальчишкам из двора
16 сентября 2018 20:22

«Футбол рождается здесь». Как турнир «Кожаный мяч» даёт старт в большой спорт мальчишкам из двора

Российская сборная победила белорусскую в матче Кубка Дэвиса
15 сентября 2018 19:28

Российская сборная победила белорусскую в матче Кубка Дэвиса