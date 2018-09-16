«Футбол рождается здесь». Как турнир «Кожаный мяч» даёт старт в большой спорт мальчишкам из двора

Новости Беларуси. Из двора – в сборную. Для тысячи мальчишек по всей стране это формулировка самого заветного желания. У каждого из них есть шанс проявить себя на турнире «Кожаный мяч» и приблизиться к мечте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь соревнуются ребята, которые не обучаются в специализированных спортивных школах. Однако история показывает, что именно с этих стартов свой путь начали многие топовые футболисты страны. О них и, возможно, о будущих звездах белорусского футбола – репортаж Ирины Петыш. С «Кожаного мяча» в Беларуси начинал едва ли не каждый топовый футболист. Когда-то именно здесь свои первые матчи провели Сергей Кисляк, Юрий Жевнов, Павел Нехайчик и нынешний тренер национальной сборной Игорь Криушенко.

Ирина Петыш, корреспондент:

Футбол рождается здесь. Для ребят на поле это не просто слова, но мотивация и реальный шанс. Здесь они не только ради медалей и памятных кубков. Каждый из них хочет выйти на это поле вновь, но уже в форме национальной сборной.

Каждый год тысячи ребят со всей страны образуют команды и начинают нелегкий путь к вершине: сначала на районном уровне, потом на городском, далее – область и, наконец, республика. И всё для того, чтобы их заметили.

Илья Романюк, вратарь ФК «Азимут»:

Я хочу стать профессиональным футболистом. Хочу, чтобы меня показывали по телевизору, по интернету. Очень хочу. В отличие от взрослых турниров, здесь нет симуляций на поле. Ребята так страстно желают победить, что играют, сжав зубы и преодолевая боль. И только потом могут дать волю чувствам.

Для кого-то «Кожаный мяч» – первый серьезный турнир. Однако есть здесь и ребята, которые успели попутешествовать и даже забить немецкому суперклубу – дортмундской «Боруссии». Этот маленький герой – Матвей Лапшинов. Ему 10 лет, и он играет за команду Советского района Минска «Фортуна». Его кумир – Килиан Мбаппе, а футбол для него – приятный отдых.

Матвей Лапшинов, капитан команды «Фортуна»:

Если бы мне это не нравилось, это была бы работа. А так мне нравится это – отдых. Потом, потренировался и что-то выиграл. Тренируюсь. Ну и что, что потею – не зря ж. В каждой игре Матвей отличается хотя бы одним голом. Но для амбициозного десятилетнего футболиста этого мало, и чаще он оформляет дубль или хет-трик. И таких способных ребят по всей стране великое множество, причем это не только мальчишки. В 2018 году впервые в истории турнира проводились соревнования среди команд девочек от 10 до 12 лет.

Катя Ануфрик, вратарь ФК «Надежда»:

Самое классное – познакомиться со многими детьми, подружиться, забивать мячи, получать подарки. Всё это очень приятно.

По словам организаторов, вполне возможно добавление в регламент новых возрастных категорий для футболисток. Всего же в «Кожаном мяче» в 2018 году приняли участие более 41 тысячи мальчишек и девчонок. И все они – представители дворового футбола.

Сергей Романовский, главный тренер ФК «Фортуна»:

Надо свое дело: а) любить; б) нужно образовываться и работать с душой.