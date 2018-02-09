«Я считаю, меткость главному экономисту не помешает»: зимняя спартакиада работников АПК Могилевской области

Новости Беларуси. Параллельно с Олимпиадой в Южной Корее аграрии Могилевской области устроили свои зимние старты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Менее масштабные, но не менее захватывающие. На спартакиаде работников АПК в действии все те же олимпийские принципы: сотни участников, азарт и личные рекорды. Юрий Прокопенко наблюдал за состязаниями.

Организатор:

Две, одна, марш. Куда поехала, куда? За фальстарт здесь не наказывают, а вежливо просят вернуться на исходную. Судьи входят в положение, ведь на лыжне сплошь любители. Для Ксении, кладовщика сельхорганизации, дойти до финиша уже успех. Не важно, каким ходом, классикой или коньком. Главное – олимпийский принцип о победе и участии соблюден.

Ксения Жовнерович, участница команды (Могилевский район):

На лыжах очень редко получается выбираться семьей. Хотелось бы почаще. Поэтому вот так немножко неудачно, можно сказать, проехалась. Мужчинам на лыжне приходится сложнее. Мало того, что дистанция вдвое больше, так еще и трасса после женских стартов стала совсем мягкой.

Игорь Журавков, участник команды (Чериковский район):

Не сказать, что легко, потому что по-нормальному – это лучше готовиться. Но мы же не профессионалы.

Александр Быков, участник команды (Климовичский район):

Сегодня у нас спартакиада, и как раз Олимпиада в Корее. Конечно, я буду болеть за своего земляка Юрия Астапенко. И за фристайлистов за наших, и за биатлонистов.

В программе спартакиады 10 видов спорта. Большинство соревнований решили провести под крышей, в уютном белыничском спорткомплексе.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Спартакиада хоть и зимняя, но с летними видами в программе. Сейчас на волейбольной площадке принципиальные соперники, географические соседи, команды Кировского и Кличевского районов. Счет на табло пока равный. Девушка, как игра? За кого болеете?

Болельщица:

За Кличев. Там играют мои коллеги. Надеюсь, что мы победим. С поправкой на любительский статус в бассейне нет четких рамок. Хочешь – плыви кролем, хочешь – брассом, как удобно и как умеешь. В случае чего спасательные круги рядом.

Жанна Якутова, участница команды (Круглянский район):

Я участвовала в лыжных гонках, а теперь пришлось участвовать еще и в плавании. С такой трассы сразу окунуться сюда – такой позитив. Я ныряла с тумбы, плыла, плыла, ноги ватные, руки ватные. Даже перепутала, оттолкнуться забыла, поплыла в левую сторону, потеряла секунды. Но все равно удачно. На заплыве третьей была. Здорово.

А вот стрельба из пневматической винтовки – самая демократичная дисциплина. За огневым рубежом и мужчины, и девушки, и механизаторы, и офисные работники.

Юлия Джуносова, участница команды (Дрибинский район):

Я считаю, меткость главному экономисту не помешает.