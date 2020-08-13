«Я получаю от этого кайф». В Ратомке проходят соревнования по конному спорту среди юниоров

Новости Беларуси. Ратомка принимает один старт за другим. В эти дни там проходит первенство Беларуси среди юниоров 1999 года рождения и моложе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнуются спортсмены в конкуре или преодолении препятствий.

В расписании первого соревновательного дня были три конкура с разной высотой препятствий. Съемочная группа СТВ присутствовала на состязаниях, где барьеры не превышали 90 сантиметров. Участники обращали на себя внимание не только хорошими выступлениями, но и, например, прическами.

Одна из самых ярких всадниц – Дарья Верабей. Ей всего 11. Со своей лошадью по кличке Фотонс Даша три месяца. Этот тандем сегодня справился на отлично. Дуэт прошел дистанцию без штрафных очков.

Дарья Верабей, участница соревнований:

Лошадь очень хорошая, т.е. он сам по маршруту возит, прыгает хорошо. Я уже выполнила и 3-й и 2-й разряд, сейчас моя цель ехать на победу. Параллельно с первенством проходят и республиканские соревнования. Среди соискателей трофея много довольно именитых спортсменов. Вот, к примеру, Анастасия Пойто.