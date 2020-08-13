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«Я получаю от этого кайф». В Ратомке проходят соревнования по конному спорту среди юниоров

13 августа 2020 15:56
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Новости Беларуси. Ратомка принимает один старт за другим. В эти дни там проходит первенство Беларуси среди юниоров 1999 года рождения и моложе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнуются спортсмены в конкуре или преодолении препятствий.

«Я получаю от этого кайф». В Ратомке проходят соревнования по конному спорту среди юниоров-1

В расписании первого соревновательного дня были три конкура с разной высотой препятствий. Съемочная группа СТВ присутствовала на состязаниях, где барьеры не превышали 90 сантиметров. Участники обращали на себя внимание не только хорошими выступлениями, но и, например, прическами.

«Я получаю от этого кайф». В Ратомке проходят соревнования по конному спорту среди юниоров-4

Одна из самых ярких всадниц – Дарья Верабей. Ей всего 11. Со своей лошадью по кличке Фотонс Даша три месяца. Этот тандем сегодня справился на отлично. Дуэт прошел дистанцию без штрафных очков.

«Я получаю от этого кайф». В Ратомке проходят соревнования по конному спорту среди юниоров-7

Дарья Верабей, участница соревнований:
Лошадь очень хорошая, т.е. он сам по маршруту возит, прыгает хорошо. Я уже выполнила и 3-й и 2-й разряд, сейчас моя цель ехать на победу.

Параллельно с первенством проходят и республиканские соревнования. Среди соискателей трофея много довольно именитых спортсменов. Вот, к примеру, Анастасия Пойто.

«Я получаю от этого кайф». В Ратомке проходят соревнования по конному спорту среди юниоров-10

Анастасия Пойто, участница соревнований:
Обе лошади молодые, их мы привозим для получения соревновательного опыта: посмотреть, как они ведут себя на новых площадках, под музыку, при большом количестве зрителей. Быть участником соревнований по конному спорту  это очень здорово, я получаю от этого кайф, удовольствие и, конечно, наслаждаюсь соревновательной обстановкой. Чего и всем желаю участникам.

Соревнования будут проходить до конца недели. В программе – маршруты разного уровня сложности. 

# Конный спорт # Дарья Верабей # Анастасия Пойто # Фотофакт

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