«Я очень доволен победой». Крутиков о победе сборной Беларуси по баскетболу над Швецией

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по баскетболу провела заключительный матч преквалификации к чемпионату Европы 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем паркете парни Александра Крутикова встречались со шведами.

Для того чтобы занять первое место в группе, нашей команде нужно было обыгрывать соперников с разницей 29 очков. Но, увы, итоговый перевес над шведами составил плюс 13.

Белорусы сильнее – 73:60, но первое место в группе заняли именно шведы. Ну а наши баскетболисты теперь сыграют в следующем раунде отбора с албанцами и датчанами.