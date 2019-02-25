«Я очень доволен победой». Крутиков о победе сборной Беларуси по баскетболу над Швецией

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по баскетболу провела заключительный матч преквалификации к чемпионату Европы 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем паркете парни Александра Крутикова встречались со шведами.
Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»
Для того чтобы занять первое место в группе, нашей команде нужно было обыгрывать соперников с разницей 29 очков. Но, увы, итоговый перевес над шведами составил плюс 13.
Белорусы сильнее – 73:60, но первое место в группе заняли именно шведы. Ну а наши баскетболисты теперь сыграют в следующем раунде отбора с албанцами и датчанами.
Александр Крутиков, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Мы сегодня сыграли очень командно – в первую очередь, в защите очень грамотно. Постарались ликвидировать легкие очки, которые нам противник делал у себя дома. Я очень доволен сегодняшней победой. Но осталась горечь поражения в первую очередь даже не от игры со Швецией на выезде, сколько проигранный матч с датчанами.