«Мое серебро может стать для него дороже золота»: польский дискобол продает медаль Рио ради спасения ребенка

Новости Польши. Польский метатель диска Петр Малаховски выставил на аукцион серебряную медаль, завоеванную на Олимпийских играх в Рио. Вырученные деньги спортсмен отдаст на лечение мальчика, больного раком. У ребенка опухоль сетчатки глаза.

В Польше такие операции не делают, но в Нью-Йорке это возможно.

Петр Малаховски (запись на Facebook):

Здоровье этого фантастического малыша важнее, чем моя борьба за победу в Рио. Я приглашаю всех поучаствовать в аукционе, и с вашей помощью мое серебро может стать для него дороже золота.