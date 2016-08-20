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«Мое серебро может стать для него дороже золота»: польский дискобол продает медаль Рио ради спасения ребенка

20 августа 2016 12:49
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Новости Польши. Польский метатель диска Петр Малаховски выставил на аукцион серебряную медаль, завоеванную на Олимпийских играх в Рио. Вырученные деньги спортсмен отдаст на лечение мальчика, больного раком. У ребенка опухоль сетчатки глаза.

В Польше такие операции не делают, но в Нью-Йорке это возможно. 

Петр Малаховски (запись на Facebook):
Здоровье этого фантастического малыша важнее, чем моя борьба за победу в Рио. Я приглашаю всех поучаствовать в аукционе, и с вашей помощью мое серебро может стать для него дороже  золота.

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Петр Малаховски

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