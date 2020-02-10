В Минске прошёл городской этап соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»

Новости Беларуси. 10 февраля в Минске прошел городской этап соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победители районных этапов встретились на льду специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фигурному катанию. За возможность представить столицу на республиканских соревнованиях сразились 9 команд. Для спортсменов младшей возрастной группы – это отличная возможность проявить себя и получить опыт. Соревнования продлятся несколько дней. Сегодня же первую игру открыли команды «Метеор» Октябрьского района и «Торнадо» Заводского – они же победители прошлогодней «Золотой шайбы». Несмотря на свой юный возраст, хоккеисты четко настроены на борьбу. Поддержку им обеспечили родные, друзья и школьные наставники.





Арсений Цыганков, участник команды «Сокол» Ленинского района:

На турнир настроены, настроены побеждать. Отличные тренировки мы делали на бросковую, на упражнения, чтобы развивались.

Роман Бондарук, второй секретарь городской организации БРСМ:

Именно с таких маленьких лет нужно завлекать молодежь участвовать в таких спортивных соревнованиях. На сегодняшний день это активная поддержка в игре по хоккею.





Василий Касач, заместитель начальника управления физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси:

На первом этапе, то есть на районном, у нас приняло участие около 45 команд, это около 500 участников. Эти цифры говорят, что турнир популярен.