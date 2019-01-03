Первый матч Рождественского турнира хоккейная команда Президента Беларуси сыграет со сборной IIHF
Новости Беларуси. Новый год по традиции начинается с хоккея. 3 января в Минске открывается 15-й Рождественский турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году состязание отличается максимальным числом участников (12 дружин) и новым форматом. Среди дебютантов – интернациональная сборная Международной федерации хоккея и команда Балтии. Впервые участников разделили на четыре группы. В полуфинале увидим сильнейших из каждой тройки.
Сегодня на льду «Чижовка-Арены» церемония открытия, а также четыре матча. В первых поединках сразятся команды Швейцарии и Словакии, а также сборная Балкан и Объединенных Арабских Эмиратов. Германия сыграет против Финляндии, а хозяева турнира выступят против новичков – сборной Международной федерации хоккея.
Лоран Мюллер, нападающий сборной Швейцарии по хоккею:
Много хорошего слышал об арене, качестве льда, высокой организации. Поэтому предвкушаю много положительных эмоций. Хочу сказать, что лучшим достижением будет сыграть на большой площадке при полных трибунах.
В копилке Беларуси за 15-летнюю историю первенства 11 побед. Нашу страну представляет команда Президента. Одно из крупнейших любительских первенств участники негласно называют неофициальным чемпионатом мира. И совершенно справедливо: в этом году составы участников также усилят экс-звезды НХЛ.
Параллельно же к большому хоккейному марафону подключатся и юные звездочки – в Чижовке пройдет финал республиканских соревнований «Золотая шайба» в старшей возрастной группе.