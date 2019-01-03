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Первый матч Рождественского турнира хоккейная команда Президента Беларуси сыграет со сборной IIHF

03 января 2019 06:40
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Новости Беларуси. Новый год по традиции начинается с хоккея. 3 января в Минске открывается 15-й Рождественский турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году состязание отличается максимальным числом участников (12 дружин) и новым форматом. Среди дебютантов – интернациональная сборная Международной федерации хоккея и команда Балтии. Впервые участников разделили на четыре группы. В полуфинале увидим сильнейших из каждой тройки.

Первый матч Рождественского турнира хоккейная команда Президента Беларуси сыграет со сборной IIHF-1

Сегодня на льду «Чижовка-Арены» церемония открытия, а также четыре матча. В первых поединках сразятся команды Швейцарии и Словакии, а также сборная Балкан и Объединенных Арабских Эмиратов. Германия сыграет против Финляндии, а хозяева турнира выступят против новичков – сборной Международной федерации хоккея.

Первый матч Рождественского турнира хоккейная команда Президента Беларуси сыграет со сборной IIHF-4

Лоран Мюллер, нападающий сборной Швейцарии по хоккею:
Много хорошего слышал об арене, качестве льда, высокой организации. Поэтому предвкушаю много положительных эмоций. Хочу сказать, что лучшим достижением будет сыграть на большой площадке при полных трибунах.

Первый матч Рождественского турнира хоккейная команда Президента Беларуси сыграет со сборной IIHF-7

В копилке Беларуси за 15-летнюю историю первенства 11 побед. Нашу страну представляет команда Президента. Одно из крупнейших любительских первенств участники негласно называют неофициальным чемпионатом мира. И совершенно справедливо: в этом году составы участников также усилят экс-звезды НХЛ.

Параллельно же к большому хоккейному марафону подключатся и юные звездочки – в Чижовке пройдет финал республиканских соревнований «Золотая шайба» в старшей возрастной группе.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Лоран Мюллер # Фотофакт

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