Первый матч Рождественского турнира хоккейная команда Президента Беларуси сыграет со сборной IIHF

Новости Беларуси. Новый год по традиции начинается с хоккея. 3 января в Минске открывается 15-й Рождественский турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году состязание отличается максимальным числом участников (12 дружин) и новым форматом. Среди дебютантов – интернациональная сборная Международной федерации хоккея и команда Балтии. Впервые участников разделили на четыре группы. В полуфинале увидим сильнейших из каждой тройки.