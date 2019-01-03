В минском парке 900-летия открылась лыжероллерная трасса

Новости Беларуси. Для катания доступны все три кольца – в 750, 1200 и 2300 метров. Это позволит проводить на трассе соревнования для школьников и студентов, не мешая при этом любителям лыжного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая и самая короткая дистанция уже встретила первых посетителей. На ее создание ушло почти 3000 кубов искусственного снега, высота трассы достигает 90 сантиметров.

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Сейчас на подходе к завершению вторая очередь трассы, будет порядка 1200-от метров погонных. И третью очередь мы завершим, наверное, к числу 10 января. Со следующей среды придут снова морозы. Я думаю, мы в течение 3-4 дней сможем собрать то количество снега, которое позволит нам заложить третий участок трассы.