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В минском парке 900-летия открылась лыжероллерная трасса

03 января 2019 07:08
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Новости Беларуси. Для катания доступны все три кольца – в 750, 1200 и 2300 метров. Это позволит проводить на трассе соревнования для школьников и студентов, не мешая при этом любителям лыжного спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минском парке 900-летия открылась лыжероллерная трасса-1

Первая и самая короткая дистанция уже встретила первых посетителей. На ее создание ушло почти 3000 кубов искусственного снега, высота трассы достигает 90 сантиметров.

В минском парке 900-летия открылась лыжероллерная трасса-4

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:
Сейчас на подходе к завершению вторая очередь трассы, будет порядка 1200-от метров погонных. И третью очередь мы завершим, наверное, к числу 10 января. Со следующей среды придут снова морозы. Я думаю, мы в течение 3-4 дней сможем собрать то количество снега, которое позволит нам заложить третий участок трассы.

В минском парке 900-летия открылась лыжероллерная трасса-7

Практически в каждом из районов столицы также обустраивают горки для катания на тюбингах и санках.

# Зимние виды спорта # Фотофакт

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