Выставка «СМИ в Беларуси»: 4 мая стенд СТВ посетили члены юниорской сборной по современному пятиборью

Новости Беларуси. 4 мая в рамках XXI международной специализированной выставки «СМИ в Беларуси» состоялась презентация дирекции спортивного вещания «Столичного телевидения». Гости стенда смогли детально ознакомиться с работой спортивной структуры канала, с проектами, и с теми, кто над ними работает. После представления каждый желающий получил уникальную возможность попробовать лично себя в роли журналиста. Кроме того, на стенде можно было пообщаться с юными спортсменами-пятиборцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дарья рыжикова, представитель юниорской сборной Беларуси по современному пятиборью: Было очень приятно, что было проявлено внимание к нашему виду спорта. Было очень приятно поучаствовать в этом мероприятии. Это интересно, что-то новое, новые впечатления и эмоции.

Алена Богдан, пресс-секретарь Белорусской федерации современного пятиборья:

Мы хотели бы познакомить как можно большую аудиторию с нашим замечательным видом спорта, привлечь больше новых лиц, получить больше медалей и, конечно, олимпийское золото. Это наша конечная цель.

Время презентации пролетело незаметно: море положительных эмоций и багаж новых знаний получили не только гости, но и участники.