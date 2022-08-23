Завершился 18-й тур ЧБ по футболу. Какие результаты матчей?

Новости Беларуси. Программу 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу завершил матч в Бресте между местным «Динамо» и гродненским «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники не смогли выявить победителя и разошлись мирно – 0:0.

Этот результат позволил футболистам из Гродно переместиться на 9-е место в турнирной таблице. Динамовцы пока располагаются на 15-й строчке. Лидерство в первенстве удерживают два клуба – БАТЭ и «Шахтер». У коллективов в активе по 36 очков.

Отметим, в следующем туре ждет битва между этими клубами. 28 августа дружины встретятся в Борисове.