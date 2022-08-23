Прямой эфир

Завершился 18-й тур ЧБ по футболу. Какие результаты матчей?

23 августа 2022 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Программу 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу завершил матч в Бресте между местным «Динамо» и гродненским «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники не смогли выявить победителя и разошлись мирно – 0:0.

Завершился 18-й тур ЧБ по футболу. Какие результаты матчей?-1

Этот результат позволил футболистам из Гродно переместиться на 9-е место в турнирной таблице. Динамовцы пока располагаются на 15-й строчке. Лидерство в первенстве удерживают два клуба – БАТЭ и «Шахтер». У коллективов в активе по 36 очков.

Завершился 18-й тур ЧБ по футболу. Какие результаты матчей?-4

Отметим, в следующем туре ждет битва между этими клубами. 28 августа дружины встретятся в Борисове.

Завершился 18-й тур ЧБ по футболу. Какие результаты матчей?-7

Полные результаты 18-го тура на ваших экранах. «Белшина» после четырех безвыигрышных матчей сумела добиться победы, разгромив «Гомель. А «Ислочь» терпит второе поражение кряду.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. Брестское «Динамо» сыграло вничью с гродненским «Неманом»
22 августа 2022 20:06

Футбол. Брестское «Динамо» сыграло вничью с гродненским «Неманом»

«Это настолько искреннее соревнование». Подводим итоги турнира по пляжному волейболу среди детей и подростков
22 августа 2022 15:20

«Это настолько искреннее соревнование». Подводим итоги турнира по пляжному волейболу среди детей и подростков

Белорусские лучники забрали два серебра с международного турнира «Стрелы Петра»
22 августа 2022 15:04

Белорусские лучники забрали два серебра с международного турнира «Стрелы Петра»