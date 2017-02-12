Выходите на корт как хозяева: Президент напутствовал белорусских теннисисток

Новости Беларуси. Теннисистки сборной Беларуси вышли вперед в матче Мировой группы Кубка Федерации с командой Нидерландов.
12 февраля в поединке первых номеров белоруска Алексадра Саснович обыграла Кики Бертенс – 6:3, 6:4.
Поддержать девушек прибыл Президент. Перед началом матча Александр Лукашенко пообщался с теннисистками. На корт спортсменки выходили с пожеланием успехов от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, конечно, не пришел вас учить, я, наверное, меньше в теннисе разбираюсь. Я просто пришел, чтобы вы не переживали. Не переживайте. Я не хочу сказать, чтобы вы вышли на площадку и про все забыли, это невозможно для спортсмена. Вы же вчера играли, какое волнение? Волнения быть не должно. Успехов! Боритесь.
Выходите на корт как хозяева. Для вас никого нет. Выиграли очко, зрители кричат – вы радуетесь.