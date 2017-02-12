Выходите на корт как хозяева: Президент напутствовал белорусских теннисисток

Новости Беларуси. Теннисистки сборной Беларуси вышли вперед в матче Мировой группы Кубка Федерации с командой Нидерландов.

12 февраля в поединке первых номеров белоруска Алексадра Саснович обыграла Кики Бертенс – 6:3, 6:4.

Поддержать девушек прибыл Президент. Перед началом матча Александр Лукашенко пообщался с теннисистками. На корт спортсменки выходили с пожеланием успехов от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, конечно, не пришел вас учить, я, наверное, меньше в теннисе разбираюсь. Я просто пришел, чтобы вы не переживали. Не переживайте. Я не хочу сказать, чтобы вы вышли на площадку и про все забыли, это невозможно для спортсмена. Вы же вчера играли, какое волнение? Волнения быть не должно. Успехов! Боритесь.