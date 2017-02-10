Кубок Федерации: матч сборных Беларуси и Нидерландов откроет встреча Саснович и Крайчек

Новости Беларуси. Александра Саснович и Михаэлла Крайчек откроют матч мировой группы Кубка Федерации Беларусь – Нидерланды. Таков итог официальной жеребьевки, которая состоялась 10 февраля в городской Ратуше. Вторыми на корте появятся Арина Соболенко и Кики Бертенс. Оба этих поединка пройдут в стартовый игровой день, в субботу.

На воскресенье запланированы еще 2 одиночки и пара. Впрочем, у капитанов остается право сделать замены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч Кубка Федерации пройдет на «Чижовка-Арене». До этого команды встречались трижды и побеждали исключительно наши гостьи. Тем не менее, тренерский штаб белорусок настроен серьезно.

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:

Настроены хорошо, по-боевому. Хотят играть, ждут поддержки болельщиков. Мы знаем, что большое количество билетов продано, просят второй этаж открыть, трибуны добавить. Будет праздник.