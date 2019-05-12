«Выходить на лёд и доказывать, что достоин большего». Интервью с Евгением Оксентюком

Новости Беларуси. Евгений Оксентюк, нападающий юниорской (U18) сборной Беларуси по хоккею – о юниорском чемпионате мира, сезоне в солигорском «Шахтере» и дебюте за минское «Динамо». Свой карьеру ты начинал с U17, следом была U18 и по возрасту ты мог оставаться в этой команде, но остановил свой выбор на «Шахтере». Почему?

Евгений Оксентюк, нападающий юниорской (U18) сборной Беларуси по хоккею:

Дмитрий Викторович Шульга предложил попробовать свои силы во время предсезонки. Получилось хорошо зарекомендовать себя, после чего предложили контракт. Для меня это была отличная возможность поиграть со взрослыми хоккеистами на более высоком уровне, поэтому согласился, не раздумывая. Не поменял мнение за год? Евгений Оксентюк:

Абсолютно нет, ведь играл со взрослыми мужиками, получил много полезного опыта. Уверен, сейчас он мне очень пригодится. Если оценивать уровень прогресса по десятибалльной шкале, крепкую девяточку поставлю. «У меня была возможность ошибиться» Причем за это время ты становился лучшим игроком команды. Что помогало выдавать такую результативность? Евгений Оксентюк:

Наверное, в первую очередь благодаря тому, что у меня была возможность ошибиться. То есть если что-то не получалось, никто не нагнетал, а ребята постарше говорили, как сделать лучше. Это придавало уверенности в силах. А где тяжелее: в команде сверстников или со взрослыми игроками?

Евгений Оксентюк:

И там, и там было комфортно, даже, наверное, в «Шахтере» благоприятнее, так называемой дедовщины не было. Да, из-за того, что самый мелкий в команде, собирал шайбы, форму в автобус загружал. Но это же абсолютно естественно. Со всеми сложились хорошие отношения, парни отлично приняли в команде. Не боялся того, что в «Шахтере» будешь получать меньше игровой практики, чем, к примеру, в U18? Евгений Оксентюк:

Риск был, но это послужило лишней мотивацией выходить на лед и доказывать, что достоин большего. Тем более, на практике и Дмитрий Викторович мне доверял. Чем-чем, а «айстаймом» остался доволен. Однако со следующего сезона у руля команды будет Юрий Файков. Евгений Оксентюк:

Это хоккей, такое бывает. Не знаю, как что сложится, может и меня не будет в «Шахтере». Уже разговаривали с Юрием Александровичем. Условились, что как только появятся какие-то новости и с его, и с моей стороны, сразу же созвониться. Важный этап этого сезона – чемпионат мира. С каким настроением ехали в Швецию? Евгений Оксентюк:

Конечно, волновались, но сама дорога прошла легко и незаметно. А обратно долго ехали на автобусе – физически энергозатратно, но зато возвращались с хорошим настроением. Радовались, что не подвели страну. Перед стартом чемпионата мира парни из команды что-нибудь советовали? Евгений Оксентюк:

Говорили: главное – не зазнавайся. А если серьезно, просили просто выходить и делать свою работу, повторяя, что должен быть там лидером. Получилось? Евгений Оксентюк:

В целом, да, но мог бы и лучше. Сыграли с топовыми мировыми командами. Почувствовал разницу в классе? Евгений Оксентюк:

Да, и в первую очередь отличие в скоростях. Там парни быстрее катаются, быстрее думают. Вот как раз мы и посмотрели, в чем эта разница, где улучшать и к чему стремиться.

Были зарубежные игроки и в нашем составе. Волей-неволей сравнивал их навыки со своими? Евгений Оксентюк:

Наверное, этот вопрос лучше задать тренеру, ему виднее. Но сделал для себя вывод, где лучше развиваться: в топовом клубе экстралиги или нетоповой лиге за океаном? Евгений Оксентюк:

Смотря что подразумевать под развитием. Если есть цель пробиваться дальше, делать себе карьеру, то есть смысл ехать туда, больше шансов попасть на глаза скаутам. Даже за счет того, что там маленькие площадки, другие скорости и, соответственно, другой хоккей, ты уже будешь максимально адаптирован к тем условиям. «Играешь во взрослый хоккей, получаешь больше опыта» Тогда для чего может быть полезна молодому игроку экстралига? Евгений Оксентюк:

Тут тоже есть свои плюсы. Ты играешь во взрослый хоккей, получаешь больше опыта. А за океаном выходишь на лед со своими ровесниками. Но это очень спорный вопрос, где лучше. До чемпионата мира все говорили, что наш максимум – это четвертьфинал. На самом деле так? Евгений Оксентюк:

Думаю, могли бы и больше, но получилось так, как получилось – проиграли россиянам и отправились домой. Сложно сказать, насколько мы смогли бы пройти дальше, но шансы были реальные. Какой матч стал наиболее особенным?

Евгений Оксентюк:

Наверное, игра с Финляндией, мы вели в счете 4:0, и когда соперник максимально приблизился к тому, чтобы сравнять, мы смогли за счет командного духа, характера выдержать и удержать победу. Кстати, в U18 ребята фактически два года были плечом к плечу, а как вам, игрокам, которые провели сезон в других командах, было вливаться в коллектив? Евгений Оксентюк:

За всех не отвечу, но я постоянно с пацанами катался по разным турнирам, поэтому мне точно было легко. Да и в целом у нас всегда царила хорошая атмосфера, все были на позитиве. А с точки зрения самой игры, ведь в «Шахтере» более созидательный хоккей, построенный на опыте, мастерстве. А на вашем уровне ставка делается на скорость? Евгений Оксентюк:

Не сказал бы, что пришлось перестраиваться, просто поменялась тактика. Но, опять же, играл на турнирах, поэтому без труда адаптировался. «Каждый из нас сражался друг за друга, постоянно поддерживали один одного» Кстати, вот ты упомянул семейную атмосферу, за счет чего она возникла? Евгений Оксентюк:

Каждый из нас сражался друг за друга, постоянно поддерживали один одного. Даже больше скажу, это стало одним из основных факторов нашего хорошего выступления на мире.

А Евгений Есаулов строгий? Евгений Оксентюк:

Ну, как сказать строгий? При случае может и пошутить, но может сказать какие-то достаточно авторитетные вещи, что у нас и мысли не возникнет сделать как-то иначе. Классно, что он может разграничивать, то есть да, на тренировке – строгий, вне льда – веселый, позитивный человек. За вашим выступлением на мире следила вся страна, в том числе достижения отметил и Президент. Такое внимание не нагнетало обстановку в команде? Евгений Оксентюк:

Наоборот, такая поддержка была очень приятна – освещение турнира, трансляция игр. Это даже добавляло уверенности, мы старались не подвести страну, и у нас это получилось. В принципе, этот турнир можно назвать белорусским хоккейным чудом, что стало ключевым в этом результате? Евгений Оксентюк:

Хорошо настраивались на соперников. Не было такого, что вот – чехи, финны – топовые команды, и нам нет смысла выходить против них. Но нет, мы стояли на своем. Пусть где-то с канадцами, с россиянами не получилось, но мы все равно играли на победу. А на Швецию успели посмотреть?

Евгений Оксентюк:

Гуляли по городу, но больше впечатлила природа, особенно красиво возле гор. Но вряд ли бы там жил. Умео – маленький город, а в Стокгольме – почему бы и нет ? «Будем стараться идти к этому, чтобы попасть в состав сборной» Сейчас много разговоров о болезненной смене поколений. Можешь ли взять на себя смелость и сказать: «Ребята, посмотрите на нас. К 2021 году все будет хорошо?». Евгений Оксентюк:

Нет, кончено, не рискну. Мало ли что за это время может случиться. Будем стараться идти к этому, чтобы попасть в состав сборной. В этом году в твоей карьере было еще одно событие – матч в составе минского «Динамо», правда, в рамках товарищеского турнира против сборной команд клубов экстралиги. Как тебе такой опыт? Евгений Оксентюк:

Во-первых, был очень рад, что меня вызвали. Все-таки не каждый день выпадает возможность выйти на один лед с игроками КХЛ и поработать с тренерами такого высокого уровня. Пусть я сыграл всего в одном матче, но это был колоссальный опыт. Ну, впечатления остались позитивные, мы же выиграли!