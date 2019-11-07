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Вязович: «Все автомобили спортивной команды собираются вручную членами команды»

07 ноября 2019 10:39
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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях».

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Нас все воспринимают, как рекламный проект МАЗа, а не как профессиональных спортсменов. И изначально, и на сегодняшний день мы придерживаемся на предприятии политики, что все члены команды должны быть работниками завода. То есть, что нас отличает от профессиональных спортсменов других видов спорта: мы каждый день ходим на предприятие на работу, в режиме работы завода – 8.00-16.30. Это проходная и полноценный рабочий день. В этом процессе задействованы, в том числе, и члены экипажа, и остальные члены команды. Что происходит между гонками: мы сами конструируем, сами собираем наш автомобиль, модернизируем его. После каждой гонки автомобиль проходит модернизацию, никогда не выезжает на гонку в том же состоянии, что был на предыдущем соревновании.

Но единственное, что нам оказывает содействие предприятие, и это очень важный момент – мы используем мощности завода для производства деталей. Сами же их собираем, знаем досконально устройство автомобиля – не один автомобиль собрали собственными руками. Все автомобили спортивной команды собираются вручную отдельно членами команды. Это даёт большую пользу потом в гонке, когда тебе приходится самостоятельно делать ремонт.

Вязович: «Все автомобили спортивной команды собираются вручную членами команды»-1

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы согласны с тем, что вы – рекламный проект МАЗа?

Сергей Вязович:
Конечно, да, но это не значит, что мы не профессиональные спортсмены и не нуждаемся в правильной медицине, в правильной реабилитации и в правильной подготовке с помощью профессиональных тренеров, профессиональных врачей и так далее. Мы же, наверное, в первую очередь, на самом деле, рекламируем нашу страну и уже во вторую – продукцию Минского автомобильного завода.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович

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