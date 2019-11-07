Вязович: «Все автомобили спортивной команды собираются вручную членами команды»

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях».

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Нас все воспринимают, как рекламный проект МАЗа, а не как профессиональных спортсменов. И изначально, и на сегодняшний день мы придерживаемся на предприятии политики, что все члены команды должны быть работниками завода. То есть, что нас отличает от профессиональных спортсменов других видов спорта: мы каждый день ходим на предприятие на работу, в режиме работы завода – 8.00-16.30. Это проходная и полноценный рабочий день. В этом процессе задействованы, в том числе, и члены экипажа, и остальные члены команды. Что происходит между гонками: мы сами конструируем, сами собираем наш автомобиль, модернизируем его. После каждой гонки автомобиль проходит модернизацию, никогда не выезжает на гонку в том же состоянии, что был на предыдущем соревновании.