Вязович стал третьим в генеральной классификации ралли «Шёлковый путь»

Второе место на этапе и третье в генеральной классификации. В Улан-Баторе завершился ралли-марафон «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протяженность заключительного спецучастка составила 323,5 километра. Второе время дня зафиксировал наш экипаж под руководством Сергея Вязовича. Он уступил только Богдану Каримову. А вот в общем зачете пилот «МАЗ-СПОРТавто» стал третьим. Быстрее белоруса оказались российские КамАЗы под управлением Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева.

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «Маз-СПОРТавто»:

Гонка сложилась хорошо. Мы всегда были конкурентоспособны, но, к сожалению, потеряли слишком много времени, чтобы бороться за победу. Но, тем не менее, мы на подиуме и это очень хорошая работа всей команды.