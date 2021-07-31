Вторая в истории. 24-летняя американка выиграла семь золотых медалей Олимпиады в плавании

Казалось бы, рядовое первое место, но нет. Спортсменка стала второй пловчихой в истории, которой удалось завоевать семь золотых медалей на Олимпиадах. Но нужно учитывать два обстоятельства. Во-первых, на данный момент представительнице США всего 24 года. А, значит, она еще сможет улучшить свое достижение. Во-вторых, текущий лидер – другая американка Дженни Томпсон – первенствовала исключительно в эстафетах. Ледеки же взяла шесть личных наград и только одну в команде.