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Вторая в истории. 24-летняя американка выиграла семь золотых медалей Олимпиады в плавании

31 июля 2021 16:54
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Американка Кэти Ледеки выиграла заплыв на 800 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторая в истории. 24-летняя американка выиграла семь золотых медалей Олимпиады в плавании-1

Казалось бы, рядовое первое место, но нет. Спортсменка стала второй пловчихой в истории, которой удалось завоевать семь золотых медалей на Олимпиадах. Но нужно учитывать два обстоятельства. Во-первых, на данный момент представительнице США всего 24 года. А, значит, она еще сможет улучшить свое достижение. Во-вторых, текущий лидер – другая американка Дженни Томпсон – первенствовала исключительно в эстафетах. Ледеки же взяла шесть личных наград и только одну в команде.

# Олимпиада 2020 # Кэти Ледеки # Дженни Томпсон # Фотофакт

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