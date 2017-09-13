Вторая «сухая» победа на домашнем льду: хоккеисты минского «Динамо» обыграли тольяттинскую «Ладу»

Новости Беларуси. Минское Динамо сегодня продолжило домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз «зубрам» противостояли хоккеисты Лады – одной из худших команд Восточной конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское Динамо сегодня продолжило домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз «зубрам» противостояли хоккеисты Лады – одной из худших команд Восточной конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Источник фото: https://hcdinamo.by/news/foto/dinamo-minsk-lada-seriya-poshla/
Уже на первой минуте в составе «Динамо» был удалён Скилле, однако гости в большинстве выглядели вяло, и даже толком бросить по воротам не смогли. А вот минчане вскоре поразили рамку соперников – правда, гол был отменён. Судьи усмотрели игру высоко поднятой клюшкой у Фонтэйна. Зато гол хозяев в начале второго периода оказался полностью легитимным – Лисовец реализовал большинство.
Источник фото: hcdinamo.by
Вскоре «Ладу» настигло еще одно удаление, и вновь оно стало для тольяттинцев фатальным. На этот раз удача улыбнулась Хаудену.
Источник фото: hcdinamo.by
2:0 – до финальной сирены эти цифры не менялись. «Зубры» грамотно оборонялись, позволив вратарю Энроту записать в свой актив второй подряд шатаут.