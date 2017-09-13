Одна четвертая мужского чемпионата Европы по баскетболу: итоги

Этим вечером в центре внимания на стамбульском паркете – четвертьфиналы Греция – Россия и Италия – Сербия. А накануне состоялись поединки той же стадии между командами Германии и Испании, а также Словении и Латвии. В первой из упомянутых пар сильнее оказались южане. До большого перерыва на площадке шла равная борьба, но в третьей четверти испанцам удалось уйти в отрыв, который оказался для немецкой сборной роковым.

Как итог – 84:72 в пользу действующих чемпионов Европы. Лучшим бомбардиром у победителей стал Марк Газоль, заработавший 28 очков плюс 10 подборов. В игре Словения – Латвия ключевым также стал третий отрезок. В ходе него наши северные соседи отстали от оппонентов на десять очков, что и сыграло с ними злую шутку. Не помогли даже старания Кристапса Порзиньгиса, в личной копилке которого – 34 пункта. Это сделало его самым результативным игроком матча, но вряд ли сильно обрадовало. Команда Латвии потерпела поражение – 97:103.