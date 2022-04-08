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«Всё идёт спокойно, по плану». Как в «СКА-Минск» готовятся к матчу против «Мешков-Брест»?

08 апреля 2022 19:38
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Новости Беларуси. 10 апреля в гандбольном чемпионате Беларуси «СКА-Минск» на домашней площадке примет «Мешков-Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт». С турнирной точки зрения, для команд это важнейший поединок. «Мешковцы» сейчас опережают армейцев на два очка и имеют игру в запасе.  

«Всё идёт спокойно, по плану». Как в «СКА-Минск» готовятся к матчу против «Мешков-Брест»?-1

Учитывая, что лидерам осталось провести еще две очные встречи в чемпионате, минскому клубу для сохранения шансов на чемпионство необходимо побеждать. Статистика встреч команд такова – две виктории у «мешковцев», Одна – в активе «армейцев». Один раз ничья.  

«Всё идёт спокойно, по плану». Как в «СКА-Минск» готовятся к матчу против «Мешков-Брест»?-4

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:  
Прекрасное настроение, хорошее физическое состояние. Почти все здоровы, большое желание сыграть, выиграть в домашних сценах при поддержке, надеюсь, полного дворца. Все идет спокойно, по плану. Огромная уверенность у ребят, поэтому ничего нам не должно помешать.  

«Мешков-Брест» после потери тренерского штаба и нескольких важных игроков подписал контракт с Алексеем Шинкелем, который в свое время также выступал за СКА.  

«Всё идёт спокойно, по плану». Как в «СКА-Минск» готовятся к матчу против «Мешков-Брест»?-7

Игорь Папруга:  
На самом деле, там остался и костяк, и солидные игроки, которые могут и потянуть время, и быстро сбегать в контратаку. Там полноценный состав, хороший тренер. Нам будет тяжело, но мы надеемся и работаем для положительного результата.  

«Всё идёт спокойно, по плану». Как в «СКА-Минск» готовятся к матчу против «Мешков-Брест»?-10

Еще больший градус накала противостоянию придает возвращение в стан СКА Бориса Пуховского, Вячеслава Бохана и Ивана Мороза, которые покинули запорожский «Мотор» и теперь на правах аренды до конца сезона будут выступать за минский клуб.  

«Всё идёт спокойно, по плану». Как в «СКА-Минск» готовятся к матчу против «Мешков-Брест»?-13

Борис Пуховский, игрок ГК «СКА-Минск»:  
Тяжело сказать, как именно вольемся мы, те, которые приехали, как будет настрой у ребят. Тут, в принципе, все понятно. Они по-максимуму будут настроены, а фактор может быть любой, потому что лично я играю как с листа. Абсолютно не знаю, как они будут играть против нас или как у нас пойдет. Мы готовим максимально все что можем. Охватываем много информации, которая может нам помочь.  

Стартует противостояние 10 апреля в 18:00 во Дворце спорта «Уручье».  

# Гандбол # Игорь Папруга # Борис Пуховский # Алексей Шинкель # Вячеслав Бохан # Иван Мороз # Фотофакт

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