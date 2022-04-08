«Всё идёт спокойно, по плану». Как в «СКА-Минск» готовятся к матчу против «Мешков-Брест»?

Новости Беларуси. 10 апреля в гандбольном чемпионате Беларуси «СКА-Минск» на домашней площадке примет «Мешков-Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт». С турнирной точки зрения, для команд это важнейший поединок. «Мешковцы» сейчас опережают армейцев на два очка и имеют игру в запасе.

Учитывая, что лидерам осталось провести еще две очные встречи в чемпионате, минскому клубу для сохранения шансов на чемпионство необходимо побеждать. Статистика встреч команд такова – две виктории у «мешковцев», Одна – в активе «армейцев». Один раз ничья.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Прекрасное настроение, хорошее физическое состояние. Почти все здоровы, большое желание сыграть, выиграть в домашних сценах при поддержке, надеюсь, полного дворца. Все идет спокойно, по плану. Огромная уверенность у ребят, поэтому ничего нам не должно помешать. «Мешков-Брест» после потери тренерского штаба и нескольких важных игроков подписал контракт с Алексеем Шинкелем, который в свое время также выступал за СКА.

Игорь Папруга:

На самом деле, там остался и костяк, и солидные игроки, которые могут и потянуть время, и быстро сбегать в контратаку. Там полноценный состав, хороший тренер. Нам будет тяжело, но мы надеемся и работаем для положительного результата.

Еще больший градус накала противостоянию придает возвращение в стан СКА Бориса Пуховского, Вячеслава Бохана и Ивана Мороза, которые покинули запорожский «Мотор» и теперь на правах аренды до конца сезона будут выступать за минский клуб.