Лига наций. Второй тайм, Беларусь обыгрывает Люксембург в гостях

Новости Беларуси. В эти минуты футбольная сборная Беларуси проводит свой очередной поединок в рамках Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперниках, наши старые знакомые – команда Люксембурга. Матч проходит на стадионе «Жози Бартель». Счет 0:2 в пользу белорусов.

Напоминаем, что сборные уже встречались в этом турнире. 12 октября на стадионе «Динамо» сильнее были белорусы – 1:0. На данный момент времени команда Игоря Криушенко занимает второе место в группе, уступая один бал как раз Люксембургу.