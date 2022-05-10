«Все остались довольны». На Кубке Павла Леднёва белорусы завоевали золото и серебро

Новости Беларуси. Золото и серебро. Таковы итоги первого этапа Кубка Павла Леднева по современному пятиборью, который завершился в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В серьезном соперничестве с российскими спортсменами наши рыцари пяти качеств конкуренцию выдержали и показали достойный результат.

На редкость представительной выдалась женская часть программы. В заявке значились как минимум три чемпионки мира. В итоге вне конкуренции наша Ольга Силкина. Она хотя и не намного, но сумела опередить мастеровитых гостий. Победная сумма составила 1 438 очков. В мужском турнире серебро взял Илья Полозков. До верхней ступени пьедестала ему не хватило всего-то четырех баллов. Итоговый результат – 1 529 баллов.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Где-то мы, наверное, чуть-чуть можем поиграть мускулами в женском пятиборье, а у ребят чуть-чуть россияне поджимают нас. И это хорошо, это приятная конкуренция, которая в итоге рождает повышение спортивных результатов. Делает наших ребят и девчат сильнее. Поэтому в свете этих ограничений, которые ввели, мы не теряемся, имеем четкую стратегию, план. Слава Богу, и тренеры, и спортсмены понимают это. На этих соревнованиях имелся достаточно серьезный призовой фонд, поэтому все остались довольны.