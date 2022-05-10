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«Все остались довольны». На Кубке Павла Леднёва белорусы завоевали золото и серебро

10 мая 2022 16:11
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Новости Беларуси. Золото и серебро. Таковы итоги первого этапа Кубка Павла Леднева по современному пятиборью, который завершился в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В серьезном соперничестве с российскими спортсменами наши рыцари пяти качеств конкуренцию выдержали и показали достойный результат.

«Все остались довольны». На Кубке Павла Леднёва белорусы завоевали золото и серебро-1

На редкость представительной выдалась женская часть программы. В заявке значились как минимум три чемпионки мира. В итоге вне конкуренции наша Ольга Силкина. Она хотя и не намного, но сумела опередить мастеровитых гостий. Победная сумма составила 1 438 очков. В мужском турнире серебро взял Илья Полозков. До верхней ступени пьедестала ему не хватило всего-то четырех баллов. Итоговый результат – 1 529 баллов.

«Все остались довольны». На Кубке Павла Леднёва белорусы завоевали золото и серебро-4

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Где-то мы, наверное, чуть-чуть можем поиграть мускулами в женском пятиборье, а у ребят чуть-чуть россияне поджимают нас. И это хорошо, это приятная конкуренция, которая в итоге рождает повышение спортивных результатов. Делает наших ребят и девчат сильнее. Поэтому в свете этих ограничений, которые ввели, мы не теряемся, имеем четкую стратегию, план. Слава Богу, и тренеры, и спортсмены понимают это. На этих соревнованиях имелся достаточно серьезный призовой фонд, поэтому все остались довольны.

«Все остались довольны». На Кубке Павла Леднёва белорусы завоевали золото и серебро-7

Второй этап Кубка Павла Леднева пройдет в Москве с 24 по 29 мая. Ожидается, что помимо белорусов и россиян за победу будут бороться представители Казахстана, Узбекистана и Китая.

# Спортивные соревнования # Михаил Прокопенко # Ольга Силкина # Илья Полозков # Фотофакт

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