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Напряженная баскетбольная игра «Цмоков» и «Медведей»: итог – перевес в одно очко

21 декабря 2017 19:25
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» накануне провели стартовый матч второго этапа Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напряженная баскетбольная игра «Цмоков» и «Медведей»: итог – перевес в одно очко-1

Напряженная баскетбольная игра «Цмоков» и «Медведей»: итог – перевес в одно очко-3

Напряженная баскетбольная игра «Цмоков» и «Медведей»: итог – перевес в одно очко-5

Чтобы сразиться с «драконами» в Минск приехали чемпионы Дании из клуба «Баккен Беарз». Игра получилась крайне упорной – никто из соперников так и не смог на ее протяжении уйти в серьезный отрыв. В итоге все решилось буквально на последних секундах: «Баккен Беарз» вырвали победу с перевесом всего лишь в одно очко – 86:85.

# Фотофакт # Баскетбол

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