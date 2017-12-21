Напряженная баскетбольная игра «Цмоков» и «Медведей»: итог – перевес в одно очко

Чтобы сразиться с «драконами» в Минск приехали чемпионы Дании из клуба «Баккен Беарз». Игра получилась крайне упорной – никто из соперников так и не смог на ее протяжении уйти в серьезный отрыв. В итоге все решилось буквально на последних секундах: «Баккен Беарз» вырвали победу с перевесом всего лишь в одно очко – 86:85.