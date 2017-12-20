Как в Минске прошел открытый турнир по тхэквондо. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Минске в очередной раз прошел открытый турнир по тхэквондо «Кубок cтолицы-2017», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение двух дней около 700 молодых бойцов из Беларуси, России, Грузии, Украины, Латвии и Молдовы стремились заполучить кубки, медали, дипломы, памятные призы и новый опыт, а также повысить свое мастерство и познакомиться с особенностями школ тхэквондо других стран.

Анатолий Лиходиевский, организатор турнира «Кубок столицы-2017»:

Вообще это крупнейший детско-юношеский турнир на территории Беларуси. Детей стало еще больше, как вы видите, мы его проводим на шести коврах. Это наше развитие, это наш уровень. Это дети 9-11 лет, он бьются с ударами в голову и без ударов в голову, в зависимости от уровня мастерства. Есть кадеты, которые в следующем году уже едут на чемпионаты Европы и мира – им 12-14 лет. Есть юниоры, которые тоже едут на чемпионат мира, это 14-17 лет. В возрастные категории включаем тех детей, которые будут выступать со следующего года. Поэтому это стартовый турнир, сюда приезжают для того, чтобы подготовить команду для выступления в следующем году.

Игорь Римашкевич, главный судья турнира «Кубок столицы-2017»:

Выступление и результаты, показанные на этом турнире, учитываются для отбора сборных команд областей, городов. Отбор в национальную команду, что касается младшего возраста, юниоров и кадетов. На протяжении двух дней юные целеустремленные спортсмены выходили на ковер, чтобы показать, чему успели научиться. Для кого-то из них это первые соревнования и путевка в большой спорт, а у кого-то за плечами уже более 10 турниров. Для самых маленьких тхэквондо не просто развлечение, а настоящий стиль жизни. На подобных турнирах они приучают себя к здоровому образу жизни и готовятся стать истинными чемпионами.

Участники:

Мне 9 лет, я занимаюсь три года и участвую в соревнованиях в 10 раз.