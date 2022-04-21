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Всё решил овертайм. Хоккеисты «Юности» и «Металлурга» провели игру в Минске

21 апреля 2022 20:07
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Новости Беларуси. Продолжается битва за хоккейный Кубок Президента. Свой пятый поединок, который прошел в Минске, провели «Юность» и «Металлург».  

Всё решил овертайм. Хоккеисты «Юности» и «Металлурга» провели игру в Минске-1

Перед началом матча счет в финальной серии был 2:2. При родных трибунах минчане намеревались вернуть лидерство себе. После первого периода на табло светились цифры 1:0 в пользу гостей. Но во второй 20-минутке столичные хоккеисты сравняли счет. На старте третьего отрезка встречи «волки» вновь вырвались вперед. Но за три минуты до конца подопечные Евгения Есаулова поразили ворота соперника и перевели игру в овертайм.  

Всё решил овертайм. Хоккеисты «Юности» и «Металлурга» провели игру в Минске-4

Итоговые цифры матча – 3:2 в пользу «Юности».  

Шестая встреча состоится 23 апреля в Жлобине. Стартовое вбрасывание назначено на 16:55.  

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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