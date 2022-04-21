Всё решил овертайм. Хоккеисты «Юности» и «Металлурга» провели игру в Минске

Перед началом матча счет в финальной серии был 2:2. При родных трибунах минчане намеревались вернуть лидерство себе. После первого периода на табло светились цифры 1:0 в пользу гостей. Но во второй 20-минутке столичные хоккеисты сравняли счет. На старте третьего отрезка встречи «волки» вновь вырвались вперед. Но за три минуты до конца подопечные Евгения Есаулова поразили ворота соперника и перевели игру в овертайм.