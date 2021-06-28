Впервые за всю историю ЧБ по футболу. «Спутник» обыграл «Витебск», уступая по ходу игры три мяча

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси 28 июня завершился 14-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Один из двух матчей дня завершился самым невероятным образом.

«Витебск» на выезде проиграл речицкому «Спутнику», ведя по ходу игры 3:0. Такой задел «северяне» обеспечили в первый час игры. Однако отставание хозяев не смутило, и «бело-зеленым» потребовалось всего 10 минут, чтобы отличиться трижды и сравнять цифры. Дубль оформил Козел. Но просто камбэка «Спутнику» показалось мало, и в компенсированное время Воробьев принес команде победу – 4:3.

Прежде никому за всю историю высшей лиги не удавалось выиграть, уступая по ходу встречи три мяча. Благодаря этому успеху «южане» ушли с последнего места чемпионата страны.

А в заключительном матче тура столичное «Динамо» на выезде обыграло «Неман» со счетом 2:1. Оба мяча за минчан провел Путило.