В Минске завершился городской этап соревнований по биатлону «Снежный снайпер». Каковы результаты?

Новости Беларуси. В Минске завершился городской этап соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». В заключительный день ребята определяли сильнейших в эстафетной гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В младшей, средней и старшей возрастных группах не было равных команде Фрунзенского района, которая возглавила итоговый протокол в общем зачете. Так что у представителей Фрунзенской дружины есть все основания рассчитывать на места в команде, которая представит Минск на финальной части турнира.