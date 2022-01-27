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В Минске завершился городской этап соревнований по биатлону «Снежный снайпер». Каковы результаты?

27 января 2022 19:51
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Новости Беларуси. В Минске завершился городской этап соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». В заключительный день ребята определяли сильнейших в эстафетной гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В Минске завершился городской этап соревнований по биатлону «Снежный снайпер». Каковы результаты?-1

В младшей, средней и старшей возрастных группах не было равных команде Фрунзенского района, которая возглавила итоговый протокол в общем зачете. Так что у представителей Фрунзенской дружины есть все основания рассчитывать на места в команде, которая представит Минск на финальной части турнира.  

В Минске завершился городской этап соревнований по биатлону «Снежный снайпер». Каковы результаты?-4

Республиканский финал «Cнежный снайпер – 2022» стартует 11 февраля в «Раубичах».  

# Биатлон # Фотофакт

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