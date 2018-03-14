В копилке белорусской сборной на Паралимпиаде в Пхёнчхане уже девять наград

Буквально час тому назад стало известно, что Светлана Сахоненко стала двукратной паралимпийской чемпионкой. Лыжница финишировала первой в спринтерской гонке на 1,5 километра среди спортсменок с нарушениями зрения. Таким образом, у Сахоненко уже три медали нынешних стартов – два золота в лыжных гонках и бронза в биатлоне.

Как болеет за Светлану Сахоненко мама смотрите здесь.

Таким образом, в копилке белорусской сборной уже девять наград: 3 золота, 4 серебра и 2 бронзы.

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