Прямой эфир

В копилке белорусской сборной на Паралимпиаде в Пхёнчхане уже девять наград

14 марта 2018 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Паралимпийские пьедесталы вновь покорились нашим спортсменам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус Дмитрий Лобан завоевал серебро Паралимпиады в лыжном спринте

В копилке белорусской сборной на Паралимпиаде в Пхёнчхане уже девять наград-1

Буквально час тому назад стало известно, что Светлана Сахоненко стала двукратной паралимпийской чемпионкой. Лыжница финишировала первой в спринтерской гонке на 1,5 километра среди спортсменок с нарушениями зрения. Таким образом, у Сахоненко уже три медали нынешних стартов – два золота в лыжных гонках и бронза в биатлоне.

Как болеет за Светлану Сахоненко мама смотрите здесь.

Таким образом, в копилке белорусской сборной уже девять наград: 3 золота, 4 серебра и 2 бронзы.

«Знала, что Юра сделает все возможное». Как за призера Паралимпиады-2018 Голуба болели родные

# Фотофакт # Паралимпийские игры # Светлана Сахоненко

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Дмитрий Лобан завоевал серебро Паралимпиады в лыжном спринте
14 марта 2018 07:46

Белорус Дмитрий Лобан завоевал серебро Паралимпиады в лыжном спринте

Третье золото Беларуси. Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр
14 марта 2018 07:41

Третье золото Беларуси. Светлана Сахоненко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе остался без белорусского представительства
13 марта 2018 21:41

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе остался без белорусского представительства