Александра Герасименя на фитнес-фестивале X-Motion: основная задача – дать толчок для возможности деткам заниматься дальше

Организатором выступила сеть известных спортивных клубов, а участие приняли как любители, так и профессионалы. Все средства за реализацию билетов пойдут в помощь общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», одним из руководителей которого является призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.

Александра Герасименя, призерка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по плаванию:

Мы начинаем наш проект с плавания, потому что я сама в этом разбираюсь, могу подсказать, сделать какие-то корректировки. Но никто не мешает сделать такой же проект или продолжать наш проект в других видах спорта.

Для нас это, в принципе, основная задача – чтобы дать толчок для возможности таким деткам заниматься дальше.