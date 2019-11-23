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Александра Герасименя на фитнес-фестивале X-Motion: основная задача – дать толчок для возможности деткам заниматься дальше

23 ноября 2019 18:41
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Новости Беларуси. Подтянуть физическую форму и поддержать благотворительный проект. 23 ноября в Минске состоялся фитнес-фестиваль с филантропическим уклоном, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Александра Герасименя на фитнес-фестивале X-Motion: основная задача – дать толчок для возможности деткам заниматься дальше-1

Организатором выступила сеть известных спортивных клубов, а участие приняли как любители, так и профессионалы. Все средства за реализацию билетов пойдут в помощь общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», одним из руководителей которого является призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.

Александра Герасименя на фитнес-фестивале X-Motion: основная задача – дать толчок для возможности деткам заниматься дальше-4

Белорусская спортсменка задала тон фитнес-марафону, проведя чемпионскую разминку для всех собравшихся.

Александра Герасименя на фитнес-фестивале X-Motion: основная задача – дать толчок для возможности деткам заниматься дальше-7

Александра Герасименя, призерка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по плаванию:
Мы начинаем наш проект с плавания, потому что я сама в этом разбираюсь, могу подсказать, сделать какие-то корректировки. Но никто не мешает сделать такой же проект или продолжать наш проект в других видах спорта.

Для нас это, в принципе, основная задача – чтобы дать толчок для возможности таким деткам заниматься дальше.

Александра Герасименя на фитнес-фестивале X-Motion: основная задача – дать толчок для возможности деткам заниматься дальше-10

Грант Кешишьян, организатор фитнес-фестиваля X-Motion:
Александра, учитывая ее вклад и постоянное участие в таких благотворительных мероприятиях, поддержку детей, больных аутизмом… Мы решили, что вместе сможем это сделать более громко, ярко. Немножечко внести свой вклад в доброе дело.

Александра Герасименя на фитнес-фестивале X-Motion: основная задача – дать толчок для возможности деткам заниматься дальше-13

Мастер-классы от специально приглашенных презенторов шли на протяжении всего дня. Они ближе познакомили собравшихся с танцевальной и стэп-аэробикой. К слову, сама Александра после проведения разминки также присоединилась к собравшимся. Она поучаствовала в тренировке приглашенного российского презентера, инструктора по танцевальной аэробике Тараса Климова.

# Благотворительная акция # Александра Герасименя # Грант Кешишьян # Фотофакт

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