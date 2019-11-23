Александра Герасименя на фитнес-фестивале X-Motion: основная задача – дать толчок для возможности деткам заниматься дальше

Новости Беларуси. Подтянуть физическую форму и поддержать благотворительный проект. 23 ноября в Минске состоялся фитнес-фестиваль с филантропическим уклоном, сообщили в программе «СТВ-Спорт»
Новости Беларуси. Подтянуть физическую форму и поддержать благотворительный проект. 23 ноября в Минске состоялся фитнес-фестиваль с филантропическим уклоном, сообщили в программе «СТВ-Спорт»
Организатором выступила сеть известных спортивных клубов, а участие приняли как любители, так и профессионалы. Все средства за реализацию билетов пойдут в помощь общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», одним из руководителей которого является призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.
Белорусская спортсменка задала тон фитнес-марафону, проведя чемпионскую разминку для всех собравшихся.
Александра Герасименя, призерка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по плаванию:
Мы начинаем наш проект с плавания, потому что я сама в этом разбираюсь, могу подсказать, сделать какие-то корректировки. Но никто не мешает сделать такой же проект или продолжать наш проект в других видах спорта.
Для нас это, в принципе, основная задача – чтобы дать толчок для возможности таким деткам заниматься дальше.
Грант Кешишьян, организатор фитнес-фестиваля X-Motion:
Александра, учитывая ее вклад и постоянное участие в таких благотворительных мероприятиях, поддержку детей, больных аутизмом… Мы решили, что вместе сможем это сделать более громко, ярко. Немножечко внести свой вклад в доброе дело.
Мастер-классы от специально приглашенных презенторов шли на протяжении всего дня. Они ближе познакомили собравшихся с танцевальной и стэп-аэробикой. К слову, сама Александра после проведения разминки также присоединилась к собравшимся. Она поучаствовала в тренировке приглашенного российского презентера, инструктора по танцевальной аэробике Тараса Климова.