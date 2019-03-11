Минский стадион «Динамо» вошёл 10-ку лучших арен 2018 года

Новости Беларуси. Минский стадион «Динамо», который летом-2019 станет главной точкой притяжения болельщиков II Европейских игр, вошел в десятку лучших арен мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На почетное звание также претендовали стадионы в России, США, Австралии, Австрии, Италии и Китае. В голосовании приняли участие болельщики более чем из 100 стран. Свое мнение высказало и профессиональное жюри архитекторов.