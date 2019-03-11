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Минский стадион «Динамо» вошёл 10-ку лучших арен 2018 года

11 марта 2019 06:32
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Новости Беларуси. Минский стадион «Динамо», который летом-2019 станет главной точкой притяжения болельщиков II Европейских игр, вошел в десятку лучших арен мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский стадион «Динамо» вошёл 10-ку лучших арен 2018 года-1

На почетное звание также претендовали стадионы в России, США, Австралии, Австрии, Италии и Китае. В голосовании приняли участие болельщики более чем из 100 стран. Свое мнение высказало и профессиональное жюри архитекторов.

Минский стадион «Динамо» вошёл 10-ку лучших арен 2018 года-4

Напоминаем: минский стадион «Динамо» после реконструкции открыли в 2018 году. Арена может принимать самые престижные международные соревнования по легкой атлетике и футболу.

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# Государственная политика в области спорта # Фотофакт

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