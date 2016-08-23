Волнение, страх и злость: что чувствовала Александра Герасименя перед своим «бронзовым» заплывом?

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Что было в Вашей голове, когда Вы выходили на этот заплыв? Злость? Ощущение шанса? Последней надежды?

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем:

Мне кажется, там накопилось столько всего за всё время этой подготовки к этим соревнованиям.

Вы не можете вспомнить даже эмоции?

Александра Герасименя:

Нет, я не могу выделить какую-то одну эмоцию, вот в чём смысл. То есть, там были переживания и волнение, и даже небольшой страх и злость, и некоторая уверенность в своих силах.

То есть, это настолько всё перемешалось, что создало какой-то определённый комок.

Не хочется говорить, нервов, но, наверное, вот то, что находится у нас внутри, что вот, собственно, и дало определённый результат.