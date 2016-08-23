«Первое, что увидели – людей с автоматами в аэропорту»: Герасименя о впечатлениях от Рио

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы выразили эмоции по поводу Олимпийских игр. О том, что атмосфера была тягостная, вернее, даже сказали так: «Напряжённость витала в воздухе». И также Вы отметили, что, в общем-то, судя по всему, для бразильцев это не было праздником, было тяжеловато. Почему у Вас сложилось такое впечатление?

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем:

Во-первых, естественно, идёт сразу сравнение с предыдущей Олимпиадой в Лондоне. Я даже помню, как нас встречали: с хлебом-солью, пожалуйста, приезжайте, выступайте и достигайте. Здесь мы приехали и первое, что увидели – это была группа людей с автоматами, которые стояли в аэропорту.

И уже создавало такое немножко жуткое действие на нас, потому что, всё-таки, не очень приятно видеть военных людей на таком празднике жизни.

И мы встречали их много где. По всей территории Бразилии, где мы проезжали, везде была охрана. И создавалось просто впечатление того, что здесь небезопасно.

И это создавало атмосферу напряжённости?

Александра Герасименя:

Конечно, с одной стороны. С другой стороны, и сами соревнования, естественно, не всегда даются так празднично и легко, как хотелось бы. И тоже груз ответственности, всё равно, присутствовал, и очень тяжело от него избавиться. И это всё немножко придавливало и давало такую тяжесть именно этим соревнованиям