«Люди, которые ни за что отсидели в тюрьме, чувствуют то же самое»: Герасименя – про обвинения в допинговом прошлом

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Момент, если позволите, который, наверняка, тоже является составной частью этих Олимпийских игр, который войдёт в историю – тренер британский сказал достаточно обидные слова, что: «Белорусская спортсменка с допинговым прошлым отобрала у моей подопечной медаль». Обидно такое слышать?

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем:

Конечно, обидно. Мне ещё было обидно, когда 10 лет назад, уже больше, когда это всё случилось – как это всё случилось, как это было нелепо. Самое обидное, что на тот момент, на самом деле, у меня не было ни денег, чтобы нанять каких-то адвокатов, которые смогли бы нас как-то защитить. Потому что, я думаю, те люди – я не знаю, как к этому относиться – я думаю, те люди, которые ни за что отсидели в тюрьме и потом вышли, они чувствуют то же самое.

И, когда спустя годы говорят: «Ну, он же – заключённый, он же сидел».

И, когда это повторяется, и сейчас я уже тоже говорила, что это – очень много грязи, очень много политики в этом. И ведь ты никогда не знаешь, кто на самом деле употреблял, кто не употреблял допинг, и как это всё было.

Вы же знаете разговоры внутри. Что, по Вашему ощущению, чего больше здесь: игры в это или борьбы за чистый спорт?

Александра Герасименя:

Я считаю, конечно, то, что сейчас было перед Олимпийскими играми – тут, возможно, даже больше было задействовано политики.

Выбивали, на самом деле, очень серьёзных соперников, способных бороться за медаль.

Конечно, я - тоже за чистый спорт. Я считаю, что каждый должен сам справляться, своими силами и бороться за свои медали чистой головой и чистой совестью