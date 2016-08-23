Герасименя о конфликте с тренером: «Я всего лишь высказала своё мнение и причину, почему так произошло»

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Так уж получилось, что на страницы прессы вылились брызги от самого скандала или конфликта, который происходил у Вас с тренером. То, что Вы стали заниматься с другим тренером и обратились за помощью к американскому специалисту. Дейв Сало предложил что-то, что отличается от той школы, которую мы считаем, скажем, нашей национальной или ещё советской школой? Действительно ли то, как тренируются американские пловцы, отличается существенно от того, что делают наши?

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем:

Я не могу судить о подготовке американских пловцов в целом.

Потому что Дейв Сало – это Дейв Сало.

Другие тренера тренируют по абсолютно другой программе, и я не пробовала, и точно не могу сказать, как они тренируются.

То есть, это – авторская методика?

Александра Герасименя:

Конечно.

Не национальная? Но есть ли какое-то отличие?

Александра Герасименя:

Отличие есть принципиально во всём. Во-первых, то, что тренировки проходили только один раз в день.

А у Вас двухразовые?

Александра Герасименя:

У нас по-разному бывает, но чаще всего, конечно, у нас идёт две тренировки, допустим, два раза. И потом один день – одна тренировка. К примеру.

А один раз в день – это значит что? Халява?

Или один раз в день так, что потом еле выползаешь?

Александра Герасименя:

На самом деле, почему – один раз в день. Потому что ты выкладываешься на этой тренировке так, что для того, чтобы просто восстановить свой организм, тебе необходимо больше времени, чем это бывает, когда мы плаваем, допустим, две тренировки, но с точечной нагрузкой. И то, что мне очень ещё понравилось и даже поразило: во-первых, тебя никто не заставляет делать это. Ты приехал сюда – пожалуйста, работай. Если не хочешь, уходи – тебя никто не держит, тебя никто не заставляет, тебя никто не напрягает в этом плане.

А вот, если попытаться разобраться в сути конфликта, который может быть между тренером и подопечной – это вопрос как раз такого авторитарного давления?

Александра Герасименя:

Что касается конкретно нашего, на самом деле, там больше всего из этого всего раздули. Я всего лишь высказала своё мнение и причину, почему так произошло.

Да, в какой-то степени, возможно, это, опять-таки, мой характер.

Я не люблю, когда на меня каким-то образом давят или пытаются воздействовать

Перефразируя фразу: «Рыбка, которая плавает сама по себе»?

Александра Герасименя:

Нет, ну с другой стороны ведь тренер – мы же нашли какой-то консенсус. Тренер знает, что на меня, допустим, не стоит кричать, не стоит давить, находит другие рычаги воздействия. И это – нормально. Как любому человеку – если ты общаешься с кем-то или дружишь – естественно ты пытаешься найти подход индивидуально. И это вполне, я считаю, адекватно, учитывая, что каждый спортсмен – индивидуальный, и каждый требует к себе определённого внимания.