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Волейболистки «Минчанки» оформили выход в 1/16 финала Кубка вызова

27 ноября 2015 17:39
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Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» оформили выход в 1/16 финала Кубка вызова. Накануне вечером подопечные Олега Гулевича выбили из турнира греческий АЕК. Несмотря на то, что повторная игра завершилась со счетом 3:0 в пользу белорусского клуба, легкой победу отнюдь не назовешь.

Первую партию «Минчанка» взяла довольно уверенно (25:18), а вот в последующих сетах пришлось попотеть – 28:26 и 27:25.

Далее оппонентками столичных девушек будут представительницы немецкого «Висбадэна», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Волейбол # Аннетт Эдвардс

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