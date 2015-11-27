Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» оформили выход в 1/16 финала Кубка вызова. Накануне вечером подопечные Олега Гулевича выбили из турнира греческий АЕК. Несмотря на то, что повторная игра завершилась со счетом 3:0 в пользу белорусского клуба, легкой победу отнюдь не назовешь.

Первую партию «Минчанка» взяла довольно уверенно (25:18), а вот в последующих сетах пришлось попотеть – 28:26 и 27:25.

Далее оппонентками столичных девушек будут представительницы немецкого «Висбадэна», сообщили в программе «СТВ-Спорт».