Волейболист Павел Авдоченко: «Победы никогда легко не даются»

Волейболисты на этой неделе – в топе ньюсмейкеров. Поводов хватает как приятных, так и не очень. Новости о договорных матчах и расследованиях, с ними связанных, на этот раз коснулись в том числе и волейбола. В этой истории время все расставит по местам, для нас же, в первую очередь, выход мужской сборной на Евро стал причиной наведаться в гости к игроку национальной сборной Павлу Авдоченко. Наша Ирина Петыш беседовала о волейболе и его превратностях. Поздравляю команду с выходом в финальный раунд Чемпионата Европы. По счету большинства игр в квалификации может показаться, что выиграть было легко. Так ли это? Павел Авдоченко:

На самом деле, победы никогда легко не даются. За этим стоит очень большая работа и тренерского состава, и игроков. Это и подготовка: подводишь себя как в физическом плане, так и в техническом. Это никогда легко не дается. Какой матч выделите для себя? Павел Авдоченко:

Для себя? Конечно, победа над испанцами в Могилеве. Она очень многое решала. Это была основополагающая победа, которая позволила нам выйти на первое место в группе. Когда уступили испанцам в ответном матче, заволновались? Павел Авдоченко:

Всегда переживания есть, но, как говорится, не падаем духом, всё время вперёд. Как сказалась четырехгодичная пауза выступлений в финале Чемпионата Европы? Павел Авдоченко:

Вообще эта пауза была связана и с небольшой сменой поколений: очень много молодых игроков добавляется. Так и смена состава тренерского пару раз, так и смена руководства федерации. Идет очень большая работа и это дает свои плоды. Так что заминка такая в четыре года, может, немного и растянута, но она закономерная, это дало свой результат. Какой вывод можно сделать из двух предыдущих выступлений в финальном раунде? Павел Авдоченко:

Вывод? Просто лучше играть.

«Нам надо только сыгрываться, находить лучшую игру, показывать, что мы можем» Команды уже трижды пробивалась в финальный раунд ЧЕ. Однако выступления на данном этапе в 2013 и 2015 удачными не назовешь. А как вы назовете те игры? Павел Авдоченко:

Первый выход – это был наш дебют, хорошо посмотреть, что это вообще такое. Нас побили там немного, но мы сами для себя хорошие выводы сделали. Второй дебют… мы вышли раньше, но поехали туда немного не в оптимальном состоянии. Тогда в нашей сборной были небольшие проблемы, конфликт небольшой у игроков и тренеров. Много игроков не поехало. Получилось так: кто смог – тот поехал. А сейчас… мало того, что произошла небольшая смена поколений, очень хороший подбор игроков, много исполнителей хороших. Нам по сути надо только сыгрываться, находить лучшую игру, показывать, что мы можем. А что за сыгранность нужна? Павел Авдоченко:

Допустим, вот эти последние две игры по сравнению с летними играми, конечно, немного хуже вышли, потому что игроки сейчас из разных команд приехали, с разных чемпионатов, у каждого свой пасующий, разная скорость передачи, разные тактики немного. Только за счёт старых связей мы немного объединились. А вообще это долгая работа: притираться друг к другу. И у нас вот на этот сезон летом уже запланировано участие в Золотой лиге, мы сыграемся, потом, непосредственно перед Европой, сами сборы будут, и тоже будем там наигрываться. Это дает свой результат.

«Наша игра всегда зависела только от нас» А есть специальные тренинги? Павел Авдоченко:

Собираемся, когда есть на сборах выходной и когда тренер подводит. Мы собираемся просто и проводим время. Занимаемся общим делом, и это всех объединяет. 16 января – жеребьевка. Какой расклад для нашей команды будет удачным? Павел Авдоченко:

Да никакой. Никакой расклад. Наша игра всегда зависела только от нас. Никакой расклад – это значит «мы никого не боимся»? Павел Авдоченко:

У нас игроки играют в разных чемпионатах, мы уже давно никого не боимся, нам интересно, наоборот, всех выиграть. Кого интереснее победить? Павел Авдоченко:

Со всеми соперниками интересно. Особенно, когда соперник выше рейтингом. Против него интересно играть, получать опыт. Очень полезно, скажем так. Но конкретной сборной нет? Павел Авдоченко:

У каждого человека своя сборная мечты, с которой он бы хотел сыграть и обыгрывать. Следите за белорусами в других сборных? Павел Авдоченко:

Конечно, следим. И советуемся.

«Все больше и больше игроков остаются, верны своей стране» Актуальна ли проблема переходов? Павел Авдоченко:

Она была актуальна некоторое время назад. Сейчас проводится работа федерацией, клубами. И все больше и больше игроков остаются, верны своей стране, хотят играть за свою сборную. То есть теперь чаще остаются у нас, несмотря на выгодные денежные условия? Павел Авдоченко:

Сейчас, в последнее время это не всегда решает. Сейчас главное свободно уехать за границу и получать хороший опыт среди команд. Потому что в чемпионате Беларуси есть определенный потолок. Вы говорили в одном из интервью, что возвращение в Беларусь равно потеря мотивации. Осенью 2018 вы вернулись в стан «Строителя». Что с мотивацией теперь? Павел Авдоченко:

Мотивация, по сути, в Беларуси сейчас на три команды. У нас чемпионат слабый, и руководством федерации делается все для его развития. Сейчас новая команда в Гомеле достаточно конкурентная. Легко тоже не бывает, но по большей части, остальные команды довольно слабые.

«Расти как игрок нужно только в сильных чемпионатах с сильными соперниками» Здесь одерживать победы проще, чем в России? Павел Авдоченко:

Конечно. Россия – это совсем другой уровень.Почему все и стремятся уехать за границу, попасть в хорошую команду? Потому что расти как игрок нужно только в сильных чемпионатах с сильными соперниками. Как распределяете энергию? Павел Авдоченко:

Вообще игры национальной сборной как-то встраивают в чемпионат и на национальную сборную как-то энергию сохраняют. Это как бы всё выстраивается и подводится к сборной. А так еще, помимо чемпионата, есть Еврокубки и там тоже стараются как-то всё подвести и, например, перенести игры с выезда домой, чтобы не ездить очень много. А так, у нашего клуба, допустим, основная задача – это хороший результат в Еврокубках и Кубок, и чемпионат Беларуси. «Денежный вопрос имеет немалое значение. Всё вкупе решает, где следующий сезон ты проведешь» У вас 5 последних сезонов – 5 разных клубов. Нужна ли адаптация и как это сказывается на игре? Павел Авдоченко:

В каждом клубе свои традиции, свой состав и по-любому приходится адаптироваться. Даже когда сюда приезжаешь, «Строитель» – родной клуб, и все равно приходится какое-то время привыкать. Но здесь побыстрее проходит. Сколько сил отнимает? Павел Авдоченко:

Когда как. Зависит от человека. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но вам как лучше было бы: в одном клубе несколько сезонов провести или в принципе без разницы? Павел Авдоченко:

Вообще, с точки зрения профессиональной, конечно, лучше играть в одном клубе, но там много аспектов и в плане роста мастерства и остального. Денежный вопрос имеет немалое значение. Всё вкупе решает, где следующий сезон ты проведешь. А можете сравнить выступления в России и Беларуси по конкретным критериям: 1) конкуренция, 2) деньги, 3) зрители и интерес к волейболу? Павел Авдоченко:

Денег? Это ни для кого не секрет, что в России больше денег на порядок. Гораздо больше? Павел Авдоченко:

Гораздо больше. То есть это надо умножать в несколько раз? Павел Авдоченко:

Ну, не в несколько, но пользоваться умножением. С точки зрения конкуренции, тоже надо пользоваться умножением, потому что российские клубы – одни из самых сильных в мире. Они это каждый год доказывают. И сам чемпионат от этого тоже очень конкурентоспособен. Когда команда из низшей части таблицы может выиграть или хорошо потрепать нервы высшей части таблицы, так что там расслабляться не приходится. Третье. Скажем так. Продвижение волейбола и в Беларуси, и в России тяжело идет за счет того, что там очень хорошо и футбол, и хоккей, люди играют в баскетбол. Это единая проблема и в России, и в Беларуси. В России это за счёт больших результатов и популярности российского чемпионата, и ветка команд сильных. Играть в лучшем клубе Беларуси или в российском из нижней части турнира? Павел Авдоченко:

Играть в клубе Беларуси в российском чемпионате. Раньше такая возможность была, теперь нет. Зато в этом сезоне там играет наша «Минчанка». Не завидуете девчонкам? Павел Авдоченко:

Не завидуем. Мы рады за них, они очень хороший опыт получают. Мы по себе знаем, что им сейчас тяжело, очень много перелетов, мало тренировок. Так что, девчонки, держитесь!

«Чтобы наш волейбол развивался, белорусы должны быть командой, которая бы участвовала в чемпионате России» Вам бы хотелось, что белорусы вернулись в российский чемпионат? Что для этого нужно? Павел Авдоченко:

Я бы сказал, это необходимость. Для того, чтобы наш волейбол развивался, белорусы вообще должны быть командой, которая бы участвовала в чемпионате России. Даже неважно, чтобы она сильно результат показывала, важно, чтобы она там играла и набиралась опыта. Наш опыт выступления там дал большой толчок для игроков, для их развития. Это сказалось и на результате сборной. Но вообще возможно ли это? Павел Авдоченко:

Я знаю, что возможности упираются только в деньги, а деньги сейчас достаточно тяжело найти.

«От сборной я не отказывался» В 2013 году в СМИ появились новости о том, что вы отказались выступать за белорусскую сборную и собираетесь поменять гражданство на российское. Правда ли это? Павел Авдоченко:

Уже много раз говорил: от сборной я не отказывался, писали так, как хотели. От сборной никогда не отказывался, и поступали предложения из России сменить гражданство. Раза два или три, я точно не помню. Вы бы сейчас подумали над таким предложением? Павел Авдоченко:

Раньше сменить гражданство было намного выгоднее, чем сейчас. Сейчас даже не знаю, что должно поменяться, чтобы я согласился. Выгоднее с какой-то точки зрения? Павел Авдоченко:

Выгоднее в том, что ты молодой игрок, более перспективный, а сейчас это чуть сложнее всё. Где была ваша семья, когда выступали в России? Павел Авдоченко:

Семья, когда я был в России, была в Минске. Мы собирались решить этот вопрос как-то, но у нас в связи с некоторыми проблемами не получилось, чтобы они приехали ко мне в Россию.