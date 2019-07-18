БАТЭ обыграл «Пяст» и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ провел ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов против польского «Пяста», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, что на поле «желто-синие» из-за травм не досчитались Сароки, Дубаича, Филипенко, а также дисквалифицированного Драгуна. Видимо, кадровые проблемы сказались и на ходе противостояния. «Пяст» воспользовался позиционной ошибкой борисовчан и открыл счет.

Лишь под занавес второго тайма «бело-синие», реализовав пенальти, восстановили паритет. Через пару минут подопечные Алексея Баги удвоили преимущество. 2:1 – победа БАТЭ.