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БАТЭ обыграл «Пяст» и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

18 июля 2019 03:24
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ провел ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов против польского «Пяста», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ обыграл «Пяст» и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов-1

БАТЭ обыграл «Пяст» и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов-3

Напомним, что на поле «желто-синие» из-за травм не досчитались Сароки, Дубаича, Филипенко, а также дисквалифицированного Драгуна. Видимо, кадровые проблемы сказались и на ходе противостояния. «Пяст» воспользовался позиционной ошибкой борисовчан и открыл счет.

Лишь под занавес второго тайма «бело-синие», реализовав пенальти, восстановили паритет. Через пару минут подопечные Алексея Баги удвоили преимущество. 2:1 – победа БАТЭ.

БАТЭ обыграл «Пяст» и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов-6

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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