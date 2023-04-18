Волейбол. Юниорская сборная Беларуси уступила россиянам в товарищеском матче

Три дня кряду на площадке Республиканского училища олимпийского резерва юные волейболисты, возраст которых не превышает 16 лет, проводят товарищеские встречи против сверстников из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старт у белорусов получился удачным. Накануне наши ребята победили – 3:1. А вот вторая игра оказалась не такой однозначной. Первые два сета остались за гостями с одинаковым счетом – 25:20. А вот в третьем подопечные Алексея Ковалева оказали гостям серьезное сопротивление, но, к сожалению, заключительный отрезок сета был за россиянами. В третьей партии белорусы уступили – 29:31. И в итоге проиграли – 0:3.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Россия – исконно сильный соперник, и такой соперник нам нужен. Перспективные, талантливые, трудолюбивые. Стараются. Мы на постоянной основе договариваемся заранее со сборной России. И вот люди, дети тренируются, а потом нужно посмотреть, до чего они дотренировались. Вчера – хорошо, сегодня, наверное, устали – чуть похуже. Завтра еще игра.

Сейчас счет в матчевой серии 1:1. 19 апреля ребята проведут заключительный матч. Начало встречи в 17:00.