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Волейбол. Финал Кубка Беларуси среди мужчин пройдёт без зрителей

07 декабря 2020 20:41
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Новости Беларуси. Финал Кубка Беларуси по волейболу среди мужчин пройдет без зрителей. Такое решение принято клубом «Минск», который организует решающую стадию соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Финал Кубка Беларуси среди мужчин пройдёт без зрителей-1

За право стать обладателем кубка страны на этих выходных, 11-12 декабря, на площадке Дворца спорта «Уручье» будут бороться четыре команды. В полуфиналах 11 декабря гомельская «Энергия» встретится с солигорским «Шахтером», а минский «Строитель» сыграет с витебским «Марко-ВГТУ». На следующий день проигравшие команды поспорят за бронзовые медали турнира, а победители сразятся за главный трофей.

# Волейбол # Фотофакт

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