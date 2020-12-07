Волейбол. Финал Кубка Беларуси среди мужчин пройдёт без зрителей

Новости Беларуси. Финал Кубка Беларуси по волейболу среди мужчин пройдет без зрителей. Такое решение принято клубом «Минск», который организует решающую стадию соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За право стать обладателем кубка страны на этих выходных, 11-12 декабря, на площадке Дворца спорта «Уручье» будут бороться четыре команды. В полуфиналах 11 декабря гомельская «Энергия» встретится с солигорским «Шахтером», а минский «Строитель» сыграет с витебским «Марко-ВГТУ». На следующий день проигравшие команды поспорят за бронзовые медали турнира, а победители сразятся за главный трофей.