Теннис. Юлия Готовко выиграла турнир ITF в Тунисе

На прошедших состязаниях наша спортсменка была посеяна под вторым номером и свой статус оправдала. На турнире мог случиться и белорусский финал, но Шалимар Тальби оступилась в четвертьфинале.

Именно с ее обидчицей Линдой Фрухвиртовой из Чехии и сразилась Готовко в титульном матче. Первый сет белоруска выиграла в одну калитку, но победить в двух партиях было бы слишком легко. Все в итоге решил третий сет, и здесь Юлия своего уже не упустила. Счет матча – 6:1, 5:7, 6:3.

Отметим, в этом сезоне белоруска уже в пятый раз дошла до финала турнира ITF и взяла третий титул.