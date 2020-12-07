Баскетбол. Заключительные матчи квалификации на ЧМ-2023 пройдут на Кипре

Сборная Беларуси два заключительных поединка в группе А проведет на Кипре. 18 февраля в матче пятого тура наша команда сыграет с португальцами, а через три дня завершит турнир встречей с албанцами. Для белорусских баскетболистов эти игры не имеют принципиального значения – наши парни уже обеспечили себе выход во второй квалификационный раунд мирового первенства.

Подопечные Ростислава Вергуна ранее одержали четыре победы в четырех проведенных матчах: дважды над Кипром и по разу над Португалией и Албанией.